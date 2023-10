Nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác thông tin, tuyên truyền

Sáng 26/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức tập huấn một số chuyên đề công tác tuyên giáo công đoàn cho LĐLĐ 3 tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình và Nghệ An. Tham dự hội nghị tập huấn có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và 167 cán bộ công đoàn của 3 tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Nghệ An.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị một số kĩ năng lãnh đạo của cán bộ công đoàn trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện, như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, nhất là khi gặp tình huống khó khăn, xung đột, khủng hoảng, trong đó có giải quyết tranh chấp lao động, đình công, đối thoại, thương lượng; kỹ năng giao tiếp linh hoạt, thuyết phục; kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng đường hướng, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phân công thực hiện; kỹ năng xây dựng sự tin cậy, gắn bó với nhân viên, đoàn viên và người lao động...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được nghiên cứu một số vấn đề lớn về quan hệ lao động và an ninh trong công nhân hiện nay gồm: Một số yếu tố tác động đến tình hình quan hệ lao động và an ninh trong công nhân hiện nay; những vấn đề lớn nổi lên trong quan hệ lao động; trong an ninh công nhân và một số giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đến sứ mệnh và trách nhiệm của cán bộ tuyên giáo công đoàn, nhất là trước tình hình có nhiều thay đổi trong đời sống công nhân lao động, trong đó có chuyển dịch lao động, thay đổi về nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần...

Trước tình hình đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải được trang bị kỹ năng hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới. Các nội dung tập huấn đều rất quan trọng đối với công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức công đoàn. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Thanh Huê