Năm 2023, Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn đóng góp ngân sách Nhà nước 820 triệu USD

Thông tin từ Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP), năm 2023 công ty đạt doanh thu thuần khoảng 6,4 tỷ USD và đóng góp vào ngân sách Nhà nước Việt Nam khoảng 820 triệu USD.

Toàn cảnh Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (ảnh NSRP cung cấp).

Trong năm, NSRP còn đạt được những kết quả đáng biểu dương về công tác an toàn. Những bước tiến đáng kể đã được áp dụng trong việc bảo vệ tính mạng người lao động và ngăn ngừa tai nạn trong hoạt động vận hành, sản xuất của nhà máy. Với 7,3 triệu giờ công an toàn đạt được trong năm 2023, đã nâng thành tích giờ công an toàn (LTI free) của công ty lên hơn 14 triệu giờ.

Một cột mốc thành công khác trong năm là, Công ty đã hoàn thành an toàn đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần đầu tiên trong vòng 47 ngày đêm, sớm hơn 7 ngày so với kế hoạch. Thành công của đợt bảo dưỡng tổng thể lần này đã cho phép NSRP tăng công suất nhà máy lên đến 117%. Nhờ vậy, trong năm 2023 Công ty đã sản xuất thành công tổng cộng gần 7,6 triệu tấn sản phẩm các loại, lần đầu tiên hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất đề ra.

Năm 2023, Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn đã hoàn thành bảo dưỡng tổng thể lần đầu tiên, vượt kế hoạch 7 ngày (ảnh NSRP cung cấp).

Ông So Hasegawa, Tổng Giám đốc NSRP cho biết: Với những cột mốc quan trọng trong năm 2023 đã tiếp tục củng cố vị thế NSRP là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty, các đối tác và các bên liên quan, những người đã đóng vai trò không thể thiếu trong thành công của chúng tôi. Những thành tựu nói trên sẽ không thể đạt được nếu không có sự nỗ lực và đóng góp không ngừng nghỉ của cán bộ, chuyên gia, nhân viên của NSRP và các nhà thầu, sự hỗ trợ mạnh mẽ, tích cực của chính quyền tỉnh Thanh Hóa, chính quyền và cộng đồng địa phương cũng như sự hỗ trợ quý báu của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài.

“Những thành công của NSRP chắc chắn sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho Việt Nam. Hoạt động ổn định của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và sự phát triển bền vững của Công ty sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, đẩy mạnh đà tăng trưởng của kinh tế địa phương, từ đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Hơn nữa, việc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được vận hành ổn định sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng ở Việt Nam, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”, ông So Hasegawa nói.

Lê Đồng