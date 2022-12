Năm 2022, Bá Thước đón hơn 82.600 lượt khách du lịch, cao nhất từ trước đến nay

Ngày 19-12, HĐND huyện Bá Thước khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Theo báo cáo tại kỳ họp, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; có 26/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 5.882 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn huyện đón 82.646 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, vượt 122% so với năm 2021, cao nhất từ trước tới nay; tổng thu từ các hoạt động du lịch đạt khoảng 120 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 100 tỷ đồng, đạt 118,8% so với dự toán huyện giao. Tổng kinh phí đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng 12% so với kế hoạch. Toàn huyện thành lập mới được 23 doanh nghiệp và 3 hợp tác xã, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có 3 xã, 82 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 1 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 1 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa - thể thao được đẩy mạnh; công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và các chế độ chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được huyện tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 23,99%.

Văn An