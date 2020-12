Năm 2020, TP Thanh Hóa có 30/39 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

Ngày 14-12, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXI đã khai mạc kỳ họp thứ 16 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Thanh Hóa khai mạc sáng 14-12.

Dự kỳ họp có các đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 16 HĐND TP Thanh Hóa.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, tình hình khô hạn kéo dài, nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, kinh tế - xã hội của TP Thanh Hóa vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, có 30/39 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó, một số ngành và lĩnh vực tăng trưởng khá, như: Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 1,3% so với kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt tăng 6,8% so với kế hoạch; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,5% so với kế hoạch.

Trong năm, tỷ lệ xử lý hồ sơ mức độ 3 đạt 86%, mức độ 4 đạt 60%, vượt kế hoạch tỉnh giao. Thành phố đã kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, các cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa đặt ra quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt để tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thu hút đầu tư; đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 12,5%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 96,6%.

Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong xã hội, kiến nghị của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, tập trung đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân của các chỉ tiêu không đạt. Trong đó, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế kéo dài, chậm khắc phục qua các năm, từ đó đề ra giải pháp phù hợp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, nghiên cứu kỹ lưỡng và tích cực tham gia ý kiến vào các tờ trình để HĐND thành phố quyết nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cũng yêu cầu, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đi vào cuộc sống.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-2019, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND thành phố bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Thanh Hóa.

Theo chương trình, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Thanh Hóa diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-12. Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố nghe 11 báo cáo, tự nghiên cứu 13 báo cáo và tờ trình về đề nghị phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét, thông qua 7 tờ trình và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Trần Thanh