Mường Lát có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

HĐND huyện Mường Lát khóa V vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, khẳng định dù dịch bệnh COVID - 19 và thiên tai gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP - AN trên địa bàn, nhưng huyện vẫn có 13/23 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

KT - XH huyện có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất chung cho toàn huyện ước tính tăng 6,8% so với năm 2019. Tỷ trọng cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch đúng theo mục tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước tính đạt 14.273 tấn, tăng 773 tấn, bằng 162,8% so với cùng kỳ, tăng 5,8% so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc đạt 38.225 con, đàn gia cầm 93.300 con. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ước đạt 30.533 triệu đồng.

Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 22.615 triệu đồng; giá trị thương mại, dịch vụ đạt 52.500 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 465 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 20,7 triệu đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, các xã trên địa bàn huyện đều đạt từ 6 đến 8/19 tiêu chí. Văn hóa - xã hội ghi nhận nhiều kết quả vượt trội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước đi vào nề nếp. Duy trì tốt việc thực hiện khám và điều trị cho Nhân dân. Công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo. QP - AN được giữ vững, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2021, huyện Mường Lát sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt từ 6,9% trở lên.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước...

