MTTQ huyện Thiệu Hóa với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ). Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (XDNTM, ĐTVM) và các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội đã đề ra.

Từ sự đóng góp của Nhân dân, đường giao thông thôn Thuận Tôn, xã Thiệu Phú được chỉnh trang phong quang, sạch đẹp.

Về xã Minh Tâm hôm nay có thể cảm nhận được diện mạo nông thôn với những ngôi nhà kiên cố khang trang, những tuyến đường bê tông rộng mở, hai bên là những hàng hoa khoe sắc. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân nơi đây... Dẫn chúng tôi đi một vòng trên những con đường bê tông quanh xã, đồng chí Đỗ Duy Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: Đây chính là thành quả của sự chung sức, đồng lòng từ cấp ủy, chính quyền đến ban công tác mặt trận khu dân cư đã kiên trì “đến từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân cùng tham gia đóng góp tiền của, công lao động, tháo dỡ vật kiến trúc, hiến đất để xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông... Tất cả đều hướng đến mục tiêu đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022. Với 14 tiêu chí đã đạt, các tiêu chí còn lại hoàn thành từ 70 - 80%, để hoàn thành mục tiêu đề ra, cùng với việc ban hành các cơ chế hỗ trợ cụ thể, ban chỉ đạo xã đang tập trung nguồn lực, vận động 20 hộ dân bị ảnh hưởng hiến hơn 200m2 đất để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; hỗ trợ 30% kinh phí mua trang thiết bị, 100% xi măng để chỉnh trang, tu sửa các nhà văn hóa thôn chưa đạt chuẩn; xây dựng các hố phân loại, xử lý rác thải, tham gia mua bảo hiểm y tế; kinh phí thay thế, tu bổ, di dời hệ thống cột điện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lai, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, chia sẻ: CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” ở huyện Thiệu Hóa được MTTQ từ huyện đến cơ sở triển khai một cách đồng bộ, tương ứng với kế hoạch XDNTM, NTM nâng cao, ĐTVM của ban chỉ đạo. MTTQ huyện xây dựng kế hoạch để vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Trong 7 tháng năm 2022, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân hiến hơn 8.500m2 đất, gần 2.700 ngày công, 18.000m tường rào, thi công 3.800m đường điện sáng, đóng góp hơn 6,4 tỷ đồng XDNTM. Mặt trận các xã chủ trì, kêu gọi con em xa quê, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ XDNTM với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Cái “khó” của Minh Tâm nói riêng và các xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa nói chung là hệ thống đường dây, cột điện xuống cấp, nhưng không được ngành điện khắc phục, sửa chữa. Sau khi Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, nếu các địa phương không đầu tư kinh phí di dời sẽ gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông, vì vậy rất cần sự chung tay của ngành điện...

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” và chương trình an sinh xã hội, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện rà soát, lập danh sách hộ nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở đề nghị tỉnh, các ban, ngành, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Từ sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nguồn quỹ vì người nghèo, 7 tháng năm 2022, toàn huyện đã hỗ trợ 51 hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí khoảng 1,86 tỷ đồng.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn MTTQ các xã triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông, nạo vét cống rãnh, chỉnh trang khu dân cư, phát quang bụi rậm các tuyến đê; phát động các mô hình: “Vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” ở thôn Ngọc Tỉnh (xã Thiệu Phú), “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”; “Camera an ninh”, “Khu dân cư an toàn làm chủ”; “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội” ở các xã, thị trấn; các phong trào “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”; “Thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình”; “Nông dân với công tác vệ sinh đồng ruộng”; “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản", “Cựu chiến binh chung sức XDNTM”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... thu hút hàng ngàn hội viên các tổ chức đoàn thể - chính trị và Nhân dân tham gia.

Từ các hoạt động của MTTQ các cấp đã tạo được sự đồng thuận, tự giác của các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 48,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 391 hộ, chiếm 0,86%; văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; môi trường được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tháng 4-2022, huyện Thiệu Hóa được công nhận huyện NTM.

Bài và ảnh: Hoài Linh