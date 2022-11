Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống đảng bộ TP Thanh Hóa (15-11-1945 - 15-11-2022): Khẳng định vị thế đô thị trung tâm, hàng đầu của tỉnh

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 15-11-1945 chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ TP Thanh Hóa ngày nay được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của phong trào cách mạng thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ. 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, Nhân dân TP Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, chung sức, đồng lòng xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Một góc TP Thanh Hóa hôm nay.

Trong quá trình đấu tranh cách mạng từ năm 1930 đến khi giành được chính quyền (tháng 8-1945), thị xã Thanh Hóa là một trong những địa bàn hoạt động sôi nổi và mạnh mẽ của các tổ chức cách mạng; nơi liên hệ, bắt mối với Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ. Nhiều lần Tỉnh ủy đã cử cán bộ về thị xã để xây dựng cơ sở cách mạng, nhưng do đây là dinh lũy của chính quyền thực dân, phong kiến nên việc xây dựng tổ chức đảng gặp nhiều khó khăn. Cách mạng Tháng Tám thành công đặt ra nhiệm vụ cấp bách phải thành lập tổ chức đảng để lãnh đạo phong trào cách mạng, chống lại “thù trong, giặc ngoài”, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Ngày 15-11-1945, tại nhà máy đèn, phường Ba Đình, đồng chí Bùi Đạt, đại diện Tỉnh ủy Thanh Hóa đã triệu tập hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ đảng đầu tiên của thị xã, do đồng chí Trần Tiến Quân làm Bí thư. Đến tháng 3-1946, tại hội nghị toàn thể 20 đảng viên trong chi bộ đã bầu Thị ủy lâm thời và chi bộ đảng được nâng lên thành đảng bộ. Lịch sử ra đời, đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ TP Thanh Hóa gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Trong mỗi thời kỳ, đảng bộ đã lãnh đạo phong trào cách mạng đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy truyền thống bất khuất, ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đã ra sức thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh CNH, HĐH, làm thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật của tỉnh. Điểm nhấn là Trung tâm thương mại Vincom Plaza nằm giữa những tuyến phố sầm uất và hiện đại nhất của thành phố được hình thành; khu đô thị Vinhomes Star City Thanh Hóa, khu đô thị Đông Hải kề bên Đại lộ Nam sông Mã với hàng loạt dự án trọng điểm đang vươn mình trỗi dậy phát triển nhanh chóng. Hàng loạt các mặt bằng quy hoạch ở nhiều địa điểm khác cũng đồng thời được thực hiện mang đến sự phát triển cân đối cho thành phố. Sự đổi thay của thành phố còn được thể hiện rõ khi nhiều tuyến đường lớn được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, tạo nên hệ thống giao thông đô thị đồng bộ, kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài tỉnh. Các tuyến đường nội thành cũng được chỉnh trang, nâng cấp; hệ thống đường giao thông các tuyến phố, đường giao thông nông thôn cũng được mở rộng sạch, đẹp.

Những công trình hạ tầng, các khu đô thị mới, trung tâm thương mại hiện đại không chỉ làm bừng lên sức sống mới mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố phát triển. Chỉ riêng 9 tháng năm 2022, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, kinh tế của thành phố đã phục hồi nhanh chóng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất đạt 115.750 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,4%, cao hơn 8% so với cùng kỳ. Thành phố là địa phương có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất xếp tốp đầu toàn tỉnh. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ được phục hồi nhanh và trở thành động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu một số ngành dịch vụ đạt 65.148 tỷ đồng, tăng 39,8% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất cả về quy mô và tốc độ so với cùng kỳ các năm trước đây. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của thành phố tiếp tục có mức tăng trưởng cao, với trên 130 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu các loại hàng hóa sang các nước Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Anh, Nga... Nhờ đó, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 9 tháng đạt 1,5 tỷ USD, đạt 75,3% kế hoạch và tăng 16% so cùng kỳ. Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, du lịch của TP Thanh Hóa cũng đã được mở cửa trở lại và có nhiều khởi sắc. Thành phố đón khoảng 5,97 triệu lượt khách đến tham quan, với tổng thu đạt 3.092 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ. Một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh kinh tế của thành phố 9 tháng năm 2022 đó là môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thông thoáng và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn thành phố đạt hơn 25.013 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Phát triển bền vững cần sự cân đối, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Nếu kinh tế là nền tảng vật chất, thì văn hóa chính là nền tảng tinh thần cho mọi sự phát triển. Vì thế, thành phố luôn chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong đó, giáo dục có sự phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Đến nay, thành phố có 127/141 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 90,7%); công tác xã hội hóa giáo dục phát triển mạnh mẽ, nhất là loại hình giáo dục ngoài công lập, góp phần giảm tải cho hệ thống giáo dục công lập và đa dạng hóa loại hình giáo dục của thành phố. Thể thao thành tích cao duy trì vị trí tốp đầu của tỉnh. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với sự chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, TP Thanh Hóa đã và đang khẳng định vị thế của một đô thị trung tâm, hàng đầu của tỉnh. Bước sang giai đoạn phát triển mới, TP Thanh Hóa có nhiều cơ hội để phát triển nhanh về mọi mặt và trong tương lai, TP Thanh Hóa sẽ trở thành một thành phố “đáng sống” khi nhiều dự án “tầm cỡ” đã đang tiếp tục được quy hoạch và đầu tư. Nổi bật là Dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới tại 2 xã Hoằng Quang và Hoằng Long; Quy hoạch 1/500 khu dân cư, tái định cư số 2 xã Hoằng Đại... Đây là những dự án nhằm hiện thực hóa định hướng của tỉnh về phát triển dải đô thị bên dòng sông Mã. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra định hướng phát triển là: “Xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Tố Phương