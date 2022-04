Kỳ họp thứ năm, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII: Xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Sáng 28-4, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ năm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2022; xem xét các tờ trình của UBND TP Thanh Hóa về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương các dự án; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và một số nội dung quan trong khác.

Kỳ họp thứ năm, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; lãnh đạo các phường, xã và các đại biểu HĐND thành phố khóa XXII.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân nhấn mạnh: Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố quý I năm 2022 vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng cao, với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,6%, cao hơn nhiều lần so với quý I năm 2021.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với dịch bệnh; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả nêu trên là tiền đề quan trọng cho việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là lĩnh vực đầu tư công, trên cơ sở quy định của pháp luật, tại kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XXII sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng. Trong đó, xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND thành phố và thông qua dự thảo 44 nghị quyết.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị các đại biểu HĐND thành phố, cùng các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu các tài liệu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I năm 2022.

Báo cáo của UBND TP Thanh Hóa về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I năm 2022 và kết quả thực hiện các dự án khẩn cấp do UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, nêu rõ: Quý I năm 2022, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ thành phố đến phường, xã đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện các giải pháp để thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Toàn cảnh kỳ họp.

Về tình hình triển khai thực hiện các dự án được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư: Tổng số dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư là 177 dự án, với tổng mức đầu tư 4.321 tỷ đồng. Trong tổng số dự án được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư có 76 dự án đã hoàn thành; 37 dự án đang thi công; 34 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công; 7 dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và 23 dự án chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất do thành phố quản lý được HĐND thành phố thông qua là 1.024,852 tỷ đồng. Trong quý I năm 2022, trên địa bàn thành phố có 10 dự án theo ngành, lĩnh vực đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, với tổng mức đầu tư 95,215 tỷ đồng, góp phần tăng thêm năng lực sản xuất, cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Đối với 41 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng khai thác quỹ đất, có 5 dự án hoàn thành đầu tư hạ tầng, 5 dự án khối lượng hoàn thành đạt trên 90%, 4 dự án khối lượng hoàn thành đạt trên 60%, 8 dự án khối lượng hoàn thành đạt từ 15 đến 30% và 14 dự án chưa khởi công.

Toàn cảnh kỳ họp.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND TP Thanh Hóa đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết liệt. Trong đó, trọng tâm là tập trung chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư các dự án; tăng cường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu và đôn đốc thực hiện công tác quyết toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đồng thời, thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trình bày các tờ trình của UBND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 42 tờ trình của UBND TP Thanh Hóa về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố; 1 tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và 1 tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu HĐND TP Thanh Hóa biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Trên cơ sở nghiên cứu các tờ trình của UBND TP Thanh Hóa, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội thuộc HĐND thành phố, các đại biểu HĐND TP Thanh Hóa đã thống nhất cao với những nội dung được trình tại kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa khẳng định: Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội thuộc HĐND thành phố. Các đại biểu HĐND thành phố đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua 44 nghị quyết quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua và hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị ngay sau kỳ họp UBND thành phố sớm cụ thể hóa để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí cũng đề nghị các Ban của HĐND thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nghị quyết về huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước, vỉa hè trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, nhằm tạo sức bật, động lực mới cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật của thành phố.

Trần Thanh