Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Như Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng 15-12, HĐND huyện Như Thanh khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, huyện Như Thanh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,3%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.428,2 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất đạt 4.124,3 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 117,031 tỷ đồng...

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng cao; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn huyện được tập trung chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được nâng cao, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc theo quy chế phối hợp đã ban hành.

Năm 2023, huyện Như Thanh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân…

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe 46 tờ trình của UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết nghị gồm: Tờ trình của UBND huyện đề nghị phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Như Thanh; Chủ trương đầu tư dự án hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt tập trung xã Xuân Thái; Chủ trương đầu tư dự án đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Bến Sung…

Tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm.

