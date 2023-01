Không khí ngày làm việc đầu tiên diễn ra nghiêm túc với tinh thần vì Nhân dân phục vụ

Hòa vào không khí thi đua mừng Đảng, mừng xuân, sáng ngày 27-1 (tức ngày mùng 6 Tết), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Đảng, đoàn thể và hành chính nhà nước từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tâm thế sẵn sàng phục vụ Nhân dân. Đặc biệt tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (PVHCC) tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện, thị xã, thành phố, không khí làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, tiếp đón, hướng dẫn tận tình, kịp thời các tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Đúng 7 giờ 30", tại Trung tâm PVHCC tỉnh đã có rất đông công dân đăng ký làm các TTHC. Không khí làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trung tâm rất nghiêm túc. Mọi TTHC của các tổ chức, công dân đều được cán bộ, công chức trung tâm hướng dẫn và giải quyết nhanh, hiệu quả. Là một trong những công dân đầu tiên đến giải quyết TTHC trong năm mới tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, anh Nguyễn Ngọc Anh, chia sẻ: “Do cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nên tôi đến trung tâm để đến xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tuy là ngày đầu xuân nhưng các cán bộ, công chức của trung tâm đã bắt tay ngay vào công việc, đón tiếp niềm nở, tận tình hướng dẫn tôi và mọi người dân lấy số thứ tự, ghi tờ khai lý lịch”.

Người dân lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Ngay trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trung tâm PVHCC tỉnh đã tiếp nhận 100 hồ sơ, TTHC của công dân trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là xin cấp phiếu xác nhận lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô. Tất cả hồ sơ, TTHC của công dân đều được cán bộ, công chức trung tâm giải quyết nhanh chóng, qua đó, tạo sự hài lòng cho người dân đến giao dịch. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh, cho biết: “Để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, ngày 26-1 (tức mùng 5 Tết) trung tâm đã huy động 100% cán bộ, công chức thực hiện vệ sinh khu vực tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, vận hành các trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết TTHC của các tổ chức, công dân”. Với phương châm “Công khai, minh bạch, chính xác, hiệu quả”, trong năm 2023, Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp tục đổi mới trong hoạt động, thực thi công vụ, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 18/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Thanh Hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Người dân đến làm TTHC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm “vì Nhân dân phục vụ”, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, 100% cán bộ, chiến sỹ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công dân. Thượng tá Hoàng Chí Đăng, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết: Trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, đơn vị đã giải quyết 116 hồ sơ, trong đó có 98 hồ sơ nộp qua cổng dịch vụ công. Sở dĩ số lượng công dân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh là do nhu cầu đi làm ăn ở nước ngoài đến đổi hộ chiếu để kéo dài thời gian sử dụng. Để người dân được làm các thủ tục thuận tiện, chính xác, nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, như tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu; khai báo tạm trú cho người nước ngoài; cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh qua cổng dịch vụ công. Đồng thời, phối hợp với các nhà mạng viễn thông chuyển đổi sim chính chủ để công dân làm hộ chiếu online; bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để nhập các dữ liệu cần thiết vào tờ khai điện tử. Ngoài ra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh còn phối hợp với Bưu điện tỉnh Thanh Hóa trong việc trả hộ chiếu, giấy thông hành đến nơi cư trú, học tập và công tác cho người dân. Qua đó, góp phần giúp người dân giảm chi phí và thời gian đi lại nhiều lần. Cùng với phục vụ Nhân dân một cách tận tình, chu đáo trong giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh còn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh - trật tự tại khu vực tiếp nhận hồ sơ.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để nhập các dữ liệu cần thiết vào tờ khai điện tử.

Mặc dù không khí vui xuân vẫn rộn ràng ở khắp các vùng quê, nhưng với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, sáng ngày 25-1-2023 (tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão), Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm. Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: “Năm 2023 là năm có tính chất “bản lề” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, do đó cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 ngay từ những tháng đầu, quý đầu. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhằm sớm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cùng với đó, TP Thanh Hóa cũng “bắt tay” ngay vào việc hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công các dự án lớn, trọng điểm, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, như: Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc-Nam trên tuyến đường Đông Tây; Dự án Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh; Dự án đường gom Đại lộ Hùng Vương từ ngã tư Big C đến kênh Vinh. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường trên địa bàn; triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm; tăng cường quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư, kiên quyết điều chỉnh vốn các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp; thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo hoàn thành và vượt cao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023...

“Vui Xuân không quên nhiệm vụ”, trong sáng nay, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thành uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể TP Thanh Hoá đã bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP Thanh Hóa, không khí làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nơi đây cũng ra nghiêm túc. Ở tất cả các bộ phận đều có cán bộ tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Với tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ công chức, các thủ tục hành chính của công dân và tổ chức, doanh nghiệp trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên năm Quý Mão 2023 đã được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP Thanh Hóa giải quyết một cách nhanh gọn.

Quán triệt nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 1-1-2021 của Chủ tịch UBND về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, ngay trong buổi làm việc đầu tiên của năm mới, toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Mường Lát đã có mặt đầy đủ, đúng giờ với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát, cho biết: “Mở đầu ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những ngày sau Tết. Đặc biệt, công tác ra quân sản xuất đầu xuân được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện, gắn với triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 29-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phong trào xây dựng nông thôn mới. Trước mắt là tập trung chỉ đạo, hướng dẫn bà con hoàn thành việc gieo cấy vụ đông xuân đúng khung thời vụ; thực hiện tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023 và kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2023”.

Song song với việc chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo đang triển khai, các cấp, các ngành, địa phương của huyện tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước đến các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất ngay từ ngày đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, tạo tiền đề vững chắc và mở đường để Mường Lát sớm thoát ra khỏi danh sách huyện nghèo.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh đến cơ sở đã bắt tay vào làm việc trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 với quyết tâm mới, khí thế mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, xây dựng và phát triển Thanh Hoá sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Trần Thanh