Khai trương triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam - Hàn Quốc

Sáng 25 -3, tại Trung tâm Hội nghị FLC (TP Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai trương triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam - Hàn Quốc .

Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và các đồng chí: Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình cắt băng khai trương triển lãm.

Các đại biểu dự lễ khai trương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nêu rõ: Triển lãm là sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện tại Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa – Hàn Quốc hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, nhằm kết nối giữa Đoàn công tác Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các tỉnh, thành phố của Việt Nam tham dự hội nghị. Thông qua các hoạt động tại triển lãm để thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế trong nước và trong tỉnh; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, thế mạnh của các địa phương và của tỉnh Thanh Hóa; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm hợp tác, tổ chức sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Để triển lãm diễn ra an toàn, hiệu quả và thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách và Nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị tham gia triển lãm cần thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động của triển lãm, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến tham quan, tìm hiểu về văn hóa, mối quan hệ hợp tác và các sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc được trưng bày tại triển lãm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi tìm hiểu sản phẩm ô tô điện do doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất.

Triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Hàn Quốc, gồm 29 gian hàng trưng bày của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó các tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc có 12 gian hàng; các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có 10 gian và gian hàng; tỉnh Thanh Hóa có 7 gian hàng với những sản phẩm tiểu biểu để quảng bá cho các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc và Việt Nam quan tâm.

Triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Hàn Quốc tại Thanh Hóa diễn ra đến ngày 26-3 sẽ là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh và của Hàn Quốc quảng bá, giới thiệu sản phẩm cũng như trao đổi, hợp tác kinh doanh. Qua đó mở rộng liên kết, thúc đẩy phát triển thị trường đầy tiềm năng ở cả hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc.

Minh Hiếu