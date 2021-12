Huyện Yên Định: 23/25 chỉ tiêu năm 2021 đạt và vượt kế hoạch

Ngày 20-12, HĐND huyện Yên Định khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa XIX.

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX nêu rõ: Năm 2021 là năm quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của HĐND huyện. Mặc dù, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. và đã có 23/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết HĐND huyện.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 19,04%, vượt mục tiêu đề ra 0,4%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,73% bằng 100,67% kế hoạch; công nghiệp - xây dựng tăng 31,01% bằng 104,81% kế hoạch; dịch vụ tăng 14,52% bằng 94,81% kế hoạch. Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đạt kết quả khá toàn diện trên. Hiện nay các xã vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt. Dự kiến trong năm 2021 có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Quyết định 26/QĐ-UBND tỉnh (vượt 2 thôn so với tỉnh giao), 15 thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo Quyết định 1306/QĐ-UBND huyện. Các xã còn lại đều đạt từ 10 đến 12 tiêu chí NTM nâng cao. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 863,3 tỷ đồng, đạt 233,4% so với dự toán tỉnh giao và 228,7% dự toán HĐND huyện giao.

Trên địa bàn huyện đã thu hút 5 dự án đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương với tổng số vốn đăng ký 802,9 tỷ đồng.

Toàn cảnh kỳ họp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. 149/149 khu dân cư đăng ký giữ vững danh hiệu văn hóa (trong đó có 6 khu dân cư được công nhận); 22 xã đăng ký giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 138 cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu đạt chuẩn văn hóa. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững, chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Các chế độ, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Quốc phòng tiếp tục được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2021, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã bám sát chương trình, nghị quyết đã được ban hành; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện một số đề xuất, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện Tòa án Nhân dân huyện báo cáo công tác xét xử năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, huyện Yên Định đề ra 11 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 10 chỉ tiêu về văn hóa; 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh - trật tự và một số giải pháp trọng tâm để thực hiện. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (so sánh với năm 2020) đạt 19,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 130 ngàn tấn trở lên; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 3.200 tỷ đồng trở lên, tăng thu ngân sách tăng 12% trở lên; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm, hộ nghèo giảm 0,25%; 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh - trật tự.

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, trong đó chú trọng phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án nghị quyết HĐND huyện đã ban hành trong nhiệm kỳ, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đồng bộ các giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, trong đó, ưu tiên giải quyết vốn cho lao động sản xuất, lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh trở về địa phương sản xuất; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phấn đấu đến năm 2023 huyện về đích huyện NTM nâng cao…

Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND huyện sẽ thảo luận các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết.

Lê Hà