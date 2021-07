Huyện Triệu Sơn: 6 tháng đầu năm 2021 nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Ngày 27-7, HĐND huyện Triệu Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu; đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII.

Theo báo cáo của huyện Triệu Sơn, 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 song với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tình hình kinh tế - xã hội của huyện Triệu Sơn tiếp tục ổn định và phát triển. Nhiều chỉ tiêu của huyện tăng so với cùng kỳ, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 14,6%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.273,6 tỷ đồng, tăng 3,4 so với cùng kỳ, bằng 62,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đạt 4.496,8 tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch. Thành lập mới 35 doanh nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.144 tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt 271,5 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.732,5 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển tiến tích cực. Công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường… được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn phát biểu tại kỳ họp.

Cùng với những kết quả đạt được, kỳ họp cũng thảo luận, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong thời gian qua. Để khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng, chống dịch COVID. Tăng cường công tác tuyên truyền về sự phức tạp, lan truyền nhanh, nguy hiểm đến sức khỏe, tình mạng con người của dịch COVID-19. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan chức năng xây dựng phương án, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch COVID-19 ở các cấp độ khác nhau.

Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa năm 2021 theo phương án đã triển khai; thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác và tích tụ, tập trung 86 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; giải quyết kịp thời, dứt điểm những vướng mắc trong công tác GPMB; chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới năm 2021-2022, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Phấn đấu hết năm 2021 có 100% xã đạt nông thôn mới, thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND cũng đã thông qua các báo cáo, tờ trình về công tác xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử trị đến kỳ họp; báo cáo của UBND huyện về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình liên quan...

Thùy Linh