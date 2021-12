Huyện Thọ Xuân: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,5%, xếp thứ hai trong các huyện đồng bằng của tỉnh

Sáng 13-12, Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XI, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; thảo luận nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, trong đó nổi bật là: Kinh tế, xã hội vẫn duy trì, phát triển ổn định, có 32/36 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch (1 chỉ tiêu chưa đánh giá). Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,5%, xếp thứ hai trong các huyện đồng bằng của tỉnh.

Huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan, xây dựng, hoàn thành “Đề án phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã vào trước năm 2030” trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức, trách nhiệm với cộng đồng của Nhân dân và doanh nghiệp được khơi dậy, phát huy, lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền tiếp tục được nâng cao.

Dự báo năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch, bệnh COVID - 19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến rõ nét các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, bệnh COVID-19 trong điều kiện “bình thường mới”.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh, nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ các hoạt động văn hoá - xã hội theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá, thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh.

Lê Phượng