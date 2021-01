Huyện Quảng Xương gặp mặt cơ quan báo chí nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021

Chiều 28-1, huyện Quảng Xương đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021. Dự buổi gặp mặt có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020 dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huyện Quảng Xương vẫn đạt được những kết quả tích cực, trong đó giá trị sản xuất ước đạt 14.898 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch, tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 4.950 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ; sản xuất nông - lâm - thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ươc đạt 3.295 tỷ đồng, bằng 105,1% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực ước đạt 85.001,5 tấn, đạt 100% kế hoạch; sản xuất công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 5.698 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung với bình quân các xã đạt 8,64 tiêu chí nông thôn mới nâng cao (4 xã đạt 15/15 tiêu chí).

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, bảo đảm. Giáo dục tiếp tục gặt hái được những thành tích nổi bật. Hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, huyện Quảng Xương sẽ tranh thủ thời cơ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 16%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% theo chuẩn nghèo mới; tổng vốn đầu tư phát triển đạt tử 6.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 40 triệu USD; tỷ lệ đô thị hóa 27,5% trở lên; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã, thị trấn; 100% các trường đạt chuẩn Quốc gia; số lao động được tạo việc làm trong năm đạt 3.150 người. Đặc biệt sẽ lãnh đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Nhà báo Xuân Hùng (Báo Lao Động) phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà huyện Quảng Xương đã đạt được trong năm qua.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đóng góp một số ý kiến giúp huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo; đồng thời đề nghị huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng huyện và thông tin kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ lớn mà địa phương đã triển khai thực hiện.

Đồng chí cũng đã làm rõ một số nội dung phóng viên quan tâm, đồng thời mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với huyện, kịp thời tuyên truyền, phản ánh trung thực, đầy đủ các lĩnh vực, góp phần để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Xương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Mạnh Cường