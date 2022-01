Huyện Đông Sơn gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Chiều 13-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn đã gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo huyện Đông Sơn trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng địa phương, thông tin kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn triển khai trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Trong năm 2021, huyện Đông Sơn đã hoàn thành 30/30 chỉ tiêu, trong đó có 20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, một số chỉ tiêu đứng trong tốp đầu toàn tỉnh, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Nổi bật là thu ngân sách vượt kế hoạch và cao nhất từ trước đến nay (tổng thu ngân sách ước thực hiện là 1.512.327 triệu đồng, đạt 599% so với dự toán tỉnh giao, đạt 160% so với dự toán huyện giao, bằng 196% so với cùng kỳ); huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.032 tỷ đồng, vượt 0,64% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,075 triệu đồng, vượt 2,1% kế hoạch; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao 83 ha, vượt 3,75% kế hoạch…

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được tăng cường chỉ đạo đạt kết quả tích cực, vượt kế hoạch đề ra. Huyện Đông Sơn có 24 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Đông Khê đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Đông Minh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đại diện các cơ quan báo chí đã chúc mừng những kết quả huyện Đông Sơn đạt được trong thời gian qua, đồng thời đóng góp ý kiến đối với lãnh đạo huyện để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả cao hơn; đồng thời khẳng định sẽ luôn đồng hành, ủng hộ vì sự phát triển của địa phương.

Thanh Huê