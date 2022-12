Huyện Đông Sơn: 30/30 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch

Chiều 29-12, Huyện ủy, UBND huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn đã nỗ lực quyết tâm tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn đề ra đạt kết quả cao. Huyện đã hoàn thành 30/30 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết năm 2022, trong đó có 22 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 1 chỉ tiêu đúng hướng, 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu đứng trong tốp đầu toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Nổi bật là tổng giá trị sản xuất ước đạt 18,3%, đứng thứ 5 toàn tỉnh; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 424% so với dự toán tỉnh giao, đạt 203% so với dự toán huyện giao, bằng 115% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay và tiếp tục đứng trong tốp đầu toàn tỉnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị kiểu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư; công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 96,065%, vượt 3,035% kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ giảm hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính công mức độ 3, 4 đạt nhiều kết quả; kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch đề ra; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; tổ chức Đại hội chi bộ cấp cơ sở và bầu cử trưởng thôn, trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo đúng luật, đúng cơ cấu...

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, huyện Đông Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị kiểu mẫu; xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để khởi công, triển khai các dự án, công trình. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đông Sơn đã triển khai kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện năm 2023; hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023…

Thanh Huê