Huyện Cẩm Thủy: 24/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Ngày 20-12, HĐND huyện Cẩm Thủy khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, giải pháp trọng tâm năm 2022, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, khóa XX.

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX nêu rõ: Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cẩm Thủy đã chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Theo đó, đã có 23/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết HĐND huyện; trong đó, có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng cao so với cùng kỳ, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 13,33%. Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 102% kế hoạch. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,52%; Ngành công nghiệp - xây dựng tăng 17,44%; Ngành dịch vụ, thương mại tăng 14,69%. Thu ngân sách năm 2021 đạt 195% dự toán tỉnh giao và bằng 118,8% so với dự toán huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,8 triệu đồng/người. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá toàn diện. Bình quân toàn huyện đạt 17,6 tiêu chí/xã.

Toàn cảnh kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng cao. Huyện tập trung cao, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công tác tiêm chủng vaccine được triển khai an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ đạt tỷ lệ 100%; các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng hoạt động trách nhiệm, hiệu quả....

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, trong đó chú trọng phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án mà nghị quyết HĐND huyện đã ban hành trong nhiệm kỳ, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đồng bộ các giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, trong đó, ưu tiên giải quyết vốn cho lao động sản xuất, lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh trở về địa phương sản xuất; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã nghe tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; nghiên cứu các báo cáo và thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phân bổ ngân sách năm 2022.

Huyện Cẩm Thủy vinh dự được nhận cờ thi đua do Chính phủ trao tặng.

Nhân dịp này, cán bộ, Nhân dân huyện Cẩm Thủy đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Phương Thảo