Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”

Trong 2 ngày 1 và 2-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại một số thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng, việc xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” là giải pháp cần thiết và quan trọng bởi đó là phần “gốc” trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Đăng Lực khai mạc hội thảo.

Để đạt hiệu quả về lâu dài, các địa phương đã huy động tốt nguồn lực xã hội cũng như phát huy vai trò chủ động, tích cực của Nhân dân trong nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa và tự bỏ kinh phí xây dựng các công trình của gia đình.

Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Dương Văn Giang chia sẻ một số nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu được nghe lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thông tin về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; đồng thời cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực trong Nhân dân để lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng, bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh hai bên đường, ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… nhằm mục đích xây dựng thành công mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” theo hướng văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc vùng, miền và hội nhập.

Các đại biểu tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại xã Trường Sơn (Nông Cống).

Trước đó, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại xã Trường Sơn (Nông Cống). Qua đó giúp các đại biểu học hỏi được những cách làm hay để về triển khai thực hiện xây dựng mô hình tại địa phương đạt hiệu quả cao.

Phan Nga