Hội nghị chuyển đổi số ngành công an Nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố Ngày chuyển đổi số của ngành công an

Sáng 10-10, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị chuyển đổi số ngành công an Nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố ngày chuyển đổi số của ngành công an.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an lấy ngày 10-10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số của ngành Công an; công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an; công bố kết quả các nhóm tiện ích đã cung cấp cho người dân, các nhóm tiện ích đang triển khai và những tiện ích sẽ triển khai trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Việc Bộ Công an chính thức công bố lấy ngày 10-10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số của ngành Công an là hành động rất thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn lực lượng Công an Nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Bộ Công an, lực lượng công an các đơn vị, địa phương, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả, nỗ lực hết mình phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an Nhân dân thời gian qua. Những đóng góp này đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công an cần thống nhất nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, quyết liệt tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Trọng tâm là ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phục vụ các dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng đơn giản, thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp thấy được những lợi ích thiết thực của Đề án 06, góp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, quản trị thông minh.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận. Các dịch vụ hành chính công của ngành Công an là những dịch vụ rất gần gũi, sát thực với người dân, số lượng thực hiện lớn, nên Bộ Công an cần phát huy tính tiên phong để tạo sức lan tỏa.

Bộ Công an phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan tham mưu với Chính phủ về quy mô, quy trình thủ tục xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn quốc gia đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là các hệ thống kết nối phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị Bộ Công an cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm của cuộc Cách mạng khoa học lần thứ 4 trong công tác nghiệp vụ ngành Công an nhằm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành của lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp để thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ trong ngành Công an. Tích cực học hỏi kinh nghiệm từ thành công của các quốc gia tiên tiến để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số ngành Công an, tạo sự lan tỏa, góp phần xây dựng Chính phủ số, công dân số, nền kinh tế số, xã hội số...

