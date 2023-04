Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4-2023

Sáng 7-4, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương đã phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4-2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trong nước.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Hội nghị báo cáo viên tháng 4-2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong đó có nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin về các dự thảo luật; việc Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy...

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tuyên truyền, góp phần giữ vững an ninh - trật tự của đất nước và đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề gồm nội dung 3 dự thảo luật: Luật Công an Nhân dân (sửa đổi), Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh - trật tự; chuyên đề “75 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động kỷ niệm của Bộ Công an; chuyên đề “Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo luật.

