HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ hai

Ngày 23-7, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; thảo luận các báo cáo, thông qua các tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp

Lãnh đạo huyện Quảng Xương trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Trong bối cảnh phải chịu những tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Quảng Xương tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.557 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, trong đó ngành nông, lâm, thuỷ sản tăng 6%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 19%; các ngành dịch vụ tăng 16,8% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 1.835 tỷ đồng, đạt 51,56% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 44.578 tấn, bằng 59,4% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ước đạt 494,4 tỷ đồng.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Đức Thịnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới đó là: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch COVID-19. Không được lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; Đẩy mạnh thu hút dầu tư; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2021-2022; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Củng cố quốc phòng - an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ở mức cao nhất.

Trong khuôn khổ kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND huyện và Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mạnh Cường