HĐND huyện Hoằng Hoá khoá XXI tổ chức kỳ họp thứ 2

Sáng 19-7, HĐND huyện Hoằng Hoá khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 2, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Như Hoa, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hoá trình bày tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm dù chịu tác động của đại dịch COVID-19 song nhiều chỉ tiêu phát triển của huyện vẫn tăng so với cùng kỳ và vượt trên 50% kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 7,45%; Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm (theo giá so sánh) ước đạt 6.857.929 triệu đồng, tăng 7,45% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước (bao gồm cả tiền sử dụng đất) ước đạt 866.598 triệu đồng, bằng 66% kế hoạch tỉnh giao và bằng 51,3% kế hoạch huyện giao.

Một số lĩnh vực nổi bật kể đến như: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được huyện tập trung chỉ đạo một cách quyệt liệt. Về sản xuất nông nghiệp, các mô hình liên kết sản xuất, bảo tiêu sản phẩm tiếp tục được duy trì và mở rộng, tổng diện tích cây trồng liên kết theo chuỗi giá trị là 660,53 ha; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 96ha, bằng 54,29% kế hoạch. Huyện đang chỉ đạo thực hiện xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Về lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 3.389.987 triệu đồng, bằng 116,65% cùng kỳ. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dù khó khăn nhưng vẫn duy trì sản xuất để giữ công nhân, chờ khống chế được dịch bệnh và thị trường phục hồi. Tiếp tục thực hiện việc san lấp mặt bằng các cụm công nghiệp; đẩy mạnh công tác mời gọi, thu hút đầu tư. Cụm CN Bắc Hoằng Hóa thu hút được 5 nhà đầu tư trong và ngoài nước, đạt tỷ lệ 35/35 ha; cụm CN Thái Thắng thu hút 3 nhà đầu tư, đạt 12/21 ha. Đối với các khu, cụm CN mới được bổ sung quy hoạch, huyện đã tích cực kêu gọi đầu tư và được nhiều nhà đầu tư lớn có tiềm lực quan tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tiếp tục được tăng cường. Công tác GPMB được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đã có 12 công trình vốn huyện được khởi công mới; một số dự án lớn của các doanh nghiệp, cá nhân được tiếp tục đầu tư (Như khu thương mại Lan Chi tại thị trấn Bút Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 78 tỷ đồng; khu dân cư thương mại chợ Vực, xã Hoằng Ngọc…); các công trình giao thông và một số mặt bằng đầu tư hạ tầng để khai thác quỹ đất tiếp tục được đôn đốc thi công, như: đường Thịnh Đông, đường Quỳ - Xuyên, đường Goòng - Hải Tiến giai đoạn 2…

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá; chất lượng giáo dục đào tạo được giữ vững; quốc phòng - an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đặc biệt đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như: Ngành dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch COVID-19. Ngành công nghiệp do khó khăn về nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ nên một số doanh nghiệp lớn phải giảm quy mô sản xuất. Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò còn diễn ra ở diện rộng và kéo dài. Tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhiều nhưng tiến độ nộp ngân sách nhà nước rất chậm, nguy cơ hủy kết quả đấu giá ở một số mặt bằng là rất cao...

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, báo cáo đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Hoằng Hóa báo cáo một số nội dung, kết quả chương trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Hoằng Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý huyện Hoằng Hóa cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để vừa phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu mà huyện đã đề ra trong năm 2021.

HĐND huyện cần đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các kỳ họp để mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Đồng thời, nghiên cứu, học tập kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay của các khóa trước, tập huấn, nâng cao kỹ năng, trình độ của các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã làm việc hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của những đại biểu HĐND trước cử tri.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Hoằng Hóa khóa XXI.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Hoằng Hóa đã thông qua báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời xem xét, thảo luận và thông qua nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác, như: Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình ban hành nghị quyết về hỗ trợ phát triển, giai đoạn 2021-2026; Tờ trình ban hành nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND, UBND huyện; Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Phú Quý, Thịnh Lộc đến năm 2040...

Việt Hương