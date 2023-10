Góp ý dự thảo Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Các ý kiến đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dân cư, chuyển đổi số, tình hình an ninh - trật tự ở cơ sở và dự báo tình hình trong thời gian tới để đóng góp ý kiến cho các dự thảo luật.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 19/10, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh - trật tự (ANTT) ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành có liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã khái quát những nội dung trọng tâm, cơ bản liên quan đến hai dự án luật. Đồng thời khẳng định, việc xây dựng hai dự án luật trên đã tiếp tục khẳng định tinh thần nỗ lực, cố gắng của Bộ Công an trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ-TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Thay mặt Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà bày tỏ mong muốn nhận được các ý kiến góp ý của đại diện các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tham gia hội nghị để các dự án luật được hoàn thiện và có tính khả thi cao nhất.

Dự thảo Luật Lưc lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Điều chỉnh thay đổi về vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi được kiện toàn. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý để quy định cụ thể nhiệm vụ, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ được tiếp tục sử dụng, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. Từ đó sắp xếp, bố trí lực lượng theo hướng thống nhất, tinh gọn đầu mối, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có hiệu lực pháp lý cao, quy định về nhiệm vụ, hoạt động, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở...

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) giới thiệu các dự thảo luật tại hội nghị.

Dự án Luật Căn cước đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Đây là dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm, cho ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng bị tác động. Đại đa số ý kiến đều đồng thuận, nhất trí với sự cần thiết ban hành luật để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta. Đồng thời đáp ứng yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp...

Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy góp ý cho dự thảo luật.

Sau khi nghe giới thiệu về các dự thảo luật, đại biểu tham gia hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công dân, chuyển đổi số, tình hình ANTT ở cơ sở, dự báo tình hình trong thời gian tới... Từ đó, cho rằng, việc ban hành luật là cần thiết, phù hợp với thực tiễn tình hình, góp phần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích quy định, đề xuất, góp ý một số nội dung nhằm hoàn thiện các dự thảo luật. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật Lưc lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cần làm rõ thêm quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; làm rõ quy định về nguồn kinh phí phục vụ; việc khen thưởng, kỷ luật... Cần làm rõ hơn các nội dung như tên gọi, phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc quản lý căn cước trong dự thảo Luật Căn cước...

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã phân tích, làm rõ thêm một số ý kiến đề xuất của đại biểu. Đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp để tổng hợp, báo cáo Đoàn ĐBQH tỉnh và Bộ Công an xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thiếu tướng Trần Phú Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh lực lượng công an cũng là một đối tượng chịu tác động của hai dự án luật, Thiếu tướng Trần Phú Hà đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thông tin tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vào các dự án luật. Đồng thời, đăng tải nội dung các dự án luật lên trang thông tin điện tử của đơn vị để tổ chức lấy ý kiến góp ý của quần chúng Nhân dân. Chủ động ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hoá các thông tin, nội dung xuyên tạc, sai sự thật về chủ trương xây dựng, ban hành các dự án luật...

Đỗ Đức