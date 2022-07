Giao lưu điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Thanh Hóa

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20-7-1962- 20-7-2022), tối 19-7, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức Chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu.

Dự buổi giao lưu có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Thanh Hóa.

Tiết mục văn nghệ tại buổi giao lưu.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với các lực lượng khác trong Công an Nhân dân, những năm qua, lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Công an tỉnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu, coi trọng công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát đoàn kết, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất đạo đức, có ý thức kỷ luật, tận tụy với công việc, liên hệ mật thiết với Nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, ngành, các lực lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Ghi nhận những thành tích đó, nhiều lượt tập thể và cá nhân trong lực lượng được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành trao tặng nhiều Huân chương, Huy chương, Bằng khen…

Các điển hình tiên tiến tham gia buổi giao lưu.

Tại chương trình giao lưu, các điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Thanh Hóa như phòng, chống tội phạm hình sự, ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và đại diện lực lượng Công an xã chính quy đã tham gia giao lưu, chia sẻ những câu chuyện thực tế, những kinh nghiệm, kỷ niệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu.

Những câu chuyện nghề, chuyện đời, những tâm sự, chia sẻ của các điển hình tiên tiến đã phần nào khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân Công an Thanh Hóa mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, những tấm gương nhiệt huyết, tận tâm, tận lực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Quốc Hương