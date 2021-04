Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2021

Sáng 8-4, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II-2021; nghe báo cáo tình hình và giải pháp xử lý các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, có nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qúy I-2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành trong khối nội chính đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón tết; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn. Công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng, nhất là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các biểu hiện nhũng nhiễu gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, thực thi nhiệm vụ.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Cụ thể, một số ngành như: Cục Hải quan Thanh Hóa phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 21 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới, phạt tiền 382 triệu đồng; Chi cục Kiểm lâm phát hiện, xử lý 87 vụ vi phạm hành chính, tịch thu 27 m3 gỗ các loại; bắt, xử lý 26 kg sản phẩm và 1 cá thể động vật rừng… xử phạt nộp ngân sách Nhà nước 549 triệu đồng.

Các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 60 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm trên 17 tỷ đồng và 102.499 m2 đất; kiến nghị thu hồi 629,77 triệu đồng (đã thu hồi 516,63 triệu đồng, đạt 82%). Cơ quan công an khởi tố 19 vụ, 28 bị can về các tội danh tham nhũng, trong đó cấp tỉnh 9 vụ, 10 bị can; cấp huyện 10 vụ, 18 bị can…

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các ngành khối nội chính đã thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, những vụ việc cụ thể ảnh hưởng đến an ninh - trật tự, an toàn xã hội, công tác nội chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tập trung đông người, kéo dài gây bức xúc trong dân, sự chuyển biến suy thoái tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai… Đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm để giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Qúy I-2021, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các ngành trong khối nội chính đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh nắm chắc tình hình nội địa, ngoại biên trên các địa bàn trọng điểm, địa bàn phức tạp và không để bị động, bất ngờ, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm cho Nhân dân vui xuân, đón tết; đặc biệt trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép.

Các ngành trong khối nội chính, đặc biệt là lực lượng công an, biên phòng đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác tuyển quân và giao nhận quân trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định của pháp luật và có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Công tác đấu tranh, xử lý đối với những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại được đẩy mạnh, có hiệu quả; các ngành đã bắt, xử lý nhiều vụ việc, nhiều loại hàng hóa chất lượng kém, không rõ xuất xứ, góp phần làm lành mạnh và ổn định thị trường trong dịp tết.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác bảo đảm an ninh - trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 được các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả.

Các ngành trong khối cơ quan tư pháp đã khởi tố, điều tra, đưa ra xét xử kịp thời nhiều vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, có tính răn đe và cảnh tỉnh rất cao. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, chính quyền, các ngành quan tâm thực hiện tốt, nhiều bức xúc của người dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phân tích thêm một số nguyên nhân tồn tại, hạn chế và chỉ ra một số nguy cơ còn tiềm ẩn, đề nghị các ngành trong khối nội chính, các địa phương tập trung triển khai thực hiện trong quý II-2021.

Theo đó, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường lực lượng bảo vệ thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, quan trọng nhất của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong đó cần phải bám, nắm chắc tình hình ở các địa bàn trọng điểm trong nội địa, ở ngoại biên để bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nắm chắc và xử lý có hiệu quả những hành vi tuyên truyền, kích động, khiếu kiện, tụ tập đông người để tạo cớ gây điểm nóng; đặc biệt coi trọng xử lý nghiêm việc xóa, sửa chữa danh tính, danh sách của cử tri, tiểu sử của ứng cử viên; quan tâm ngăn chặn việc kích động, đe dọa cử tri đi bỏ phiếu. Các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ hội chính trị, những người suy thoái về đạo đức, lối sống tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Các huyện, thị xã, thành phố cần có biện pháp quyết liệt để bảo vệ góp phần vào thành công của hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tới đây; đồng thời quan tâm bảo vệ ứng cử viên, bảo vệ địa điểm, tổ bầu cử, nơi bỏ phiếu không để xảy ra tình huống phức tạp. Tiếp tục phát động và chỉ đạo thật tốt phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục các đối tượng tại địa bàn dân cư; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước âm mưu của các thế lực thù địch.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, công khai minh bạch các vụ án trên địa bàn tỉnh, nhất là những vụ án về an ninh - trật tự, nhằm bảo đảm tính răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Trong quý II-2021 và trước ngày 30-4-2021 cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung giải quyết có hiệu quả và giải quyết xong một số vụ việc khiếu nại tố cáo, một số vụ việc khiếu nại kéo dài lâu nay giải quyết chưa hiệu quả, để đảm bảo an ninh - trật tự cũng như bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, các địa phương cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Các ngành trong khối nội chính và các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, phát sinh trên địa bàn, nhất là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, khai thác tài nguyên, nợ đọng bảo hiểm xã hội… không để những vấn đề này trở thành lý do dẫn đến phức tạp về an ninh - trật tự. Các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại việc cho thuê đất, đấu thầu đất trên địa bàn.

Đối với vụ việc các hộ dân ở xã Quảng Đại, Quảng Hùng, phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy có thông báo yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng thể vụ việc, sau đó trình tỉnh để tập trung giải quyết dứt điểm.

Quốc Hương