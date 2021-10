Giám sát việc thực hiện quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ngày 6-10, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thực hiện quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, những năm gần đây việc khai thác, sử dụng khoáng sản ngày càng đi vào nề nếp, một số loại khoáng sản làm xi măng (đá vôi, đá sét) đã được đầu tư khai thác, chế biến với quy mô lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các loại khoáng sản khác làm vật liệu xây dựng thông thường cũng đã được đầu tư khai thác, chế biến có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn. Hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản ngày càng phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh - trật tự, an toàn xã hội.

Việc cấp phép hoạt động khoáng sản được thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc, quá trình thẩm định hồ sơ, xem xét cấp phép luôn tuân thủ theo quy định của Luật Khoáng sản và các luật khác có liên quan...

Từ năm 2018 đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt trữ lượng 89 mỏ. Đối với mỏ cấp tỉnh, đã cấp 77 giấy phép thăm dò, 158 giấy phép khai thác. Đối với mỏ cấp bộ, đã cấp 2 giấy phép khai thác, 1 giấy phép thăm dò. Thực hiện đóng cửa 67 mỏ; 7 mỏ đang thẩm định hồ sơ đóng cửa, 23 mỏ đang lập hồ sơ đóng cửa. Lập, thẩm định 64 báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; xử lý vi phạm đối với 558 tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản với tổng số tiền 13,8 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quản lý Nhà nước về cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh có nhiều thời điểm diễn ra tương đối nóng, phức tạp, khó kiểm soát; các cơ sở chế biến đá xẻ, ốp lát, mỹ nghệ trên địa bàn một số huyện (tại các cụm công nghiệp, làng nghề…) trên địa bàn còn gây ô nhiễm môi trường…

Sở TN&MT kiến nghị, do tình hình dịch bệnh COVID - 19 còn diễn biến phức tạp gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vì vậy đề nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp để ổn định sản xuất, kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và đất, cát san nền trên địa bàn tỉnh, thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở TN&MT làm rõ những nội dung liên quan đến hoạt động cấp giấy phép khai thác khoáng sản; các vấn đề liên quan đến việc đóng cửa mỏ; công tác đấu giá, đấu thầu mỏ khoáng sản; việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các mỏ sau khi đóng cửa; áp dụng công nghệ trong khai thác vật liệu xây dựng; công tác thanh tra kiểm tra; công tác quản lý khai thác cát; vấn đề an toàn lao động tại khu vực khai thác mỏ; kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng…

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình.

Sau khi nghe báo cáo của Sở TN&MT, ý kiến thảo luận của các thành viên Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT đã báo cáo giải trình, làm rõ và tiếp thu các ý kiến tham gia.

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Quang Hùng đánh giá, ghi nhận kết quả đạt được của ngành TN&MT trong thời gian qua và nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đề nghị Sở TN&MT cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường trong đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, rà soát, đề xuất sửa đổi văn bản có liên quan phù hợp với điệu kiện thực tế của địa phương. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc cấp mỏ khoáng sản cần phù hợp với quy hoạch. Tăng cường thực hiện tổ chức đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý các hoạt động khoáng sản; đặc biệt là công tác xử lý sau thanh tra. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, môi trường tại các mỏ khoáng sản.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng đề nghị Sở TN&MT tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo chậm nhất đến ngày 13-10-2021 trình HĐND tỉnh .

Trần Hằng