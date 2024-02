Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật tại các huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc

Ngày 28/2, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại các huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc.

Cùng tham gia đoàn giám sát có ĐBQH Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn; đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Giai đoạn 2018-2023, các huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng và ban hành Kế hoạch, Đề án thực hiện. Đồng thời, kịp thời tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật theo quy định.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng các văn bản triển khai rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành rà soát, xây dựng các kế hoạch, đề án sắp xếp, hợp nhất, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Tại huyện Thọ Xuân, đến nay đã giảm được 29 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015. Tuy nhiên, chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc trong đa số các đơn vị sự nghiệp công lập được giao còn thấp, một số đơn vị còn thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ (lĩnh vực giáo dục), do đó việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn.

Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên còn ít, do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nên khả năng thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ còn hạn chế. Nguồn thu từ phí, thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ của một số đơn vị sự nghiệp công lập không ổn định, làm ảnh hưởng đến khả năng tăng mức độ tự chủ để tiến tới tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.

Tại huyện Ngọc Lặc, đến nay đã giảm được 11 đơn vị sự nghiệp so với năm 2018. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ hoàn toàn kinh phí hoặc tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên chưa đạt yêu cầu. Khả năng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp còn hạn chế, hiệu quả đạt được thấp và thiếu vững chắc. Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo năm học thiếu nhiều cả về số lượng và cơ cấu, chủng loại, vì vậy gây khó khăn, bất cập trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả và chất lượng giáo dục.

Phát biểu kết luận chương trình giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải ghi nhận và đánh giá cao các huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc cần đánh giá và bổ sung thêm vào báo cáo về kết quả sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; việc sắp xếp các trạm y tế; quy định về biên chế sau sáp nhập; kết quả triển khai về cơ chế tài chính và cơ chế tự chủ; đánh giá, bổ sung phần tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Cần xem xét đánh giá lại hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thực hiện nghiêm túc mức viên chức được giao theo quy định; tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của UBND tỉnh. Chỉ đạo, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao mức tự chủ; xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính...

Quốc Hương