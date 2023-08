Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 tại huyện Bá Thước

Sáng 15-8, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát “Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 624-QĐ/TU, ngày 23-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025” tại huyện Bá Thước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra tham quan thực tế guồng nước phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn xã Ban Công.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Bá Thước, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế một số mô hình sản xuất chăn nuôi, tham quan mô hình guồng nước phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn xã Ban Công (Bá Thước).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chủ trìbuổi giám sát.

Cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 624-QĐ/TU

Qua 2 năm thực hiện Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục chuyển biến và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong huyện được cải thiện và nâng cao; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; lĩnh vực giáo dục, y tế ở vùng đồng bào DTTS có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển; trật tự an toàn xã hội, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Các chỉ tiêu được giao của chương trình đều đạt cao so với kế hoạch.

Các đại biểu tham gia buổi giám sát.

Công tác triển khai tổ chức thực hiện chương trình luôn chủ động, đạt tiến độ, hiệu quả; tình hình đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dần ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 3,85%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 30,94 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp và thủy sản. Tổng số dự án đầu tư xây dựng từ 2021 đến nay là 174 dự án với tổng mức đầu tư trên 631 tỷ đồng. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn 93.421 tỷ đồng. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện với tổng kinh phí là 220.367 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạohuyện Bá Thước phát biểu tại buổi giám sát.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế ở vùng đồng bào DTTS có nhiều tiến bộ; nhiều giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS và miền núi được tăng cường; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Thành viên Đoàn giám sát tham gia phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bá Thước còn những tồn tại, hạn chế đó là: Tốc độ phát triển kinh tế của huyện còn chậm so với bình quân chung của tỉnh. Đời sống của đồng bào vùng DTTS còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao. Công tác giảm nghèo tuy có tiến bộ, song kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Việc giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc quán triệt triển khai Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 chưa thực sự sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền còn hình thức, chưa đa dạng, phong phú. Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện còn chậm.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Tập trung khắc phục những hạn chế

Sau ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Bá Thước đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Huyện Bá Thước tiếp thu những ý kiến mà đoàn giám sát đã đưa ra, đồng thời phối hợp với văn phòng đoàn giám sát hoàn thiện lại báo cáo. Từng bước khắc phục những hạn chế trong báo cáo và đoàn công tác đã nêu ra. Tập trung chỉ đạo nâng cao đời sống cho Nhân dân. Nâng cao quảng bá phát triển du lịch để thu hút khách du lịch ở địa phương và tỉnh ngoài; chú trọng công tác hạ tầng, nét văn hóa, ẩm thực truyền thống để phát triển kinh tế du lịch. Các mô hình du lịch lựa chọn phải ràng buộc có trách nhiệm và nhân rộng. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức ý chí thoát nghèo, chịu thương, chịu khó, nhất là từ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo xã, thôn, để cho người dân làm theo.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các dự án sắp xếp ổn định dân cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc vùng ảnh hưởng thiên tai. Nghiên cứu tổ chức thực hiện hiệu quả các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Huyện cũng cần quan tâm kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, hạn chế trong thực hiện chương trình. Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, chương trình, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào vùng dân tộc miền núi phát triển kinh tế bền vững.

Đồng chí cũng đề nghị huyện Bá Thước cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 624-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 278/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 với tinh thần thực hiện nhất quán chính sách dân tộc, bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển. Rà soát lại tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tiến Đông