Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chiều 15-6-2022, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (16-6-1967- 16-6-2022). Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng Công an tỉnh; cùng lãnh đạo, chỉ huy, CBCS làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được xem những thước phim tư liệu, ôn lại chặng đường lịch sử 55 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó khẳng định những thành tích và đóng góp to lớn của các lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua các thời kỳ.

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an cả nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể; sự tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ to lớn của quần chúng Nhân dân, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Thanh hóa đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt.

Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo và CBCS làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Thanh Hóa cũng luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 6 năm liền được Bộ công an, UBND tỉnh tăng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp măt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng về những thành tích, đóng góp của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được trong suốt 55 năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát huy truyền thống, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực vươn lên, chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT và Xây dưng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Mai Hà