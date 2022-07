Đưa quan hệ giữa huyện Mường Lát và Viêng Xay, Sốp Bâu (Lào) lên tầm cao mới

Đồng chí Khăm Hôm My Xay, Tỉnh ủy viên, Bí thư - Huyện trưởng huyện Viêng Xay: "Thông qua ký kết, Viêng Xay mong muốn cùng với huyện Mường Lát phát triển mạnh hơn kinh tế du lịch của hai địa phương" Đồng chí Khăm Hôm My Xay, Tỉnh ủy viên, Bí thư - Huyện trưởng huyện Viêng Xay tại Lễ ký kết. Ảnh Tiến Đông PV:Xin đồng chí đánh giá chung tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện Viêng Xay trong thời gian vừa qua? Đồng chí Khăm Hôm My Xay: Huyện Viêng Xay tiếp giáp với huyện Sốp Bâu, Sầm Tớ, Sầm Nưa (Hủa Phăn), Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa (Thanh Hóa), có 104 bản, 13 cụm bản, 6.061 hộ, dân số 32.143 người, gồm có 5 dân tộc cùng sinh sống. Viêng Xay có đồi núi cao, chiếm 90% diện tích, là một trong những huyện nghèo của tỉnh Hủa Phăn. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Viêng Xay đã nỗ lực thực hiện việc xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân, phát triển KT-XH. Hiện nay, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Viêng Xay có các tiềm năng, thế mạnh trong chăn nuôi, trồng trọt, thủ công và dịch vụ, du lịch. Đến nay GDP trên toàn huyện đạt 174,78 tỷ Kíp, đạt 95,66% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.601,923 Kíp/người/năm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra mục tiêu giai đoạn 2020-2024, huyện Viêng Xay phấn đấu giảm còn 40% hộ nghèo trong năm 2024 và sắp xếp cán bộ nguồn xuống xây dựng cơ sở chính trị địa phương. Phóng viên Báo Thanh Hóa phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo huyện Viêng Xay và Sốp Bâu tại huyện Mường Lát. Ảnh: Tiến Đông PV: Thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giữa huyện Mường Lát và Viêng Xay có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện Viêng Xay, thưa đồng chí? Đồng chí Khăm Hôm My Xay:Việc ký kết biên bản hợp tác giữa hai huyện giai đoạn 2022-2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của Viêng Xay. Trong bản ghi nhớ chúng tôi đã cùng nhau thống nhất và ký kết 6 điểm lớn, đặc biệt vấn đề giữ vững an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới. PV:Xin đồng chí cho biết những điều kiện thuận lợi, khó khăn trong phát triển du lịch của huyện Viêng Xay? Đồng chí Khăm Hôm My Xay: Huyện Viêng Xay có 4 thế mạnh, trong đó nổi bật nhất là thế mạnh du lịch, nhất là du lịch tự nhiên và du lịch văn hóa với hơn 400 hang động là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch tự nhiên, khám phá. Viêng Xay là căn cứ địa, chiến khu kháng chiến, các lãnh tụ của Lào đã từng sống, chiến đấu, lao động tại nơi đây. Đồng thời trong thời kỳ kháng chiến, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã sang làm nhiệm vụ quốc tế, nhiều người đã ngã xuống. Hòa bình lập lại, nhiều cán bộ Việt Nam tiếp tục sang giúp chúng tôi phát triển kinh tế. Vì vậy phải làm thế nào để những người đã từng làm việc, chiến đấu tại Viêng Xay có thể thăm lại chiến trường xưa, từ đó góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, kết nối giữa các huyện Quan Sơn - Viêng Xay, Mường Lát - Viêng Xay tạo thành tour du lịch khép kín. Hiện Viêng Xay có rất nhiều khó khăn trong phát triển du lịch, đó là thiếu các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư tại các điểm du lịch. Để đẩy mạnh phát triển du lịch và kết nối điểm du lịch của huyện Viêng Xay với các điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể. Vừa qua, huyện Viêng Xay cũng đã ký biên bản thỏa thuận ghi nhớ với huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), 2 huyện thống nhất các nội dung, giải pháp trong phát triển du lịch và kết nối các địa điểm du lịch 2 huyện với nhau, nhất là loại hình du lịch lịch sử, du lịch tự nhiên.