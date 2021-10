Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến

Ngày 24-10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Các ĐBQH tham dự Kỳ họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, ĐBQH Lê Thanh Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Quốc hội tham gia thảo luận dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn nêu rõ: Qua nghiên cứu các đạo luật tố tụng cho thấy hiện tại chưa có quy định rõ ràng về phiên tòa xét xử trực tuyến, mà chỉ quy định nguyên tắc xét xử trực tiếp và tại phòng xử án. Theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3, thì đây là vấn đề liên quan đến Hiến pháp, đến quyền của công dân, quyền con người nên cần nghiên cứu thận trọng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội. Do đó, việc Tòa án Nhân dân tối cao trình Quốc hội quyết định việc tổ chức xét xử trực tuyến là đúng thẩm quyền của Quốc hội.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, ĐBQH Lê Thanh Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Quốc hội tham gia thảo luận trực tuyến tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Đây là nội dung mới và xác định có tính chất lâu dài để hướng tới xây dựng Tòa án thông minh, Tòa án điện tử phù hợp với chủ trương của Đảng. Do đó, lần này, đề nghị Quốc hội chỉ nên ban hành Nghị quyết cho phép Tòa án thực hiện thí điểm việc tổ chức phiên tòa trực tuyến (theo quy định tại Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) để đảm bảo cơ sở pháp lý. Đồng thời, chỉ nên lựa chọn các vụ án hình sự ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng với chứng cứ rõ ràng, những vụ án dân sự, hành chính có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ và chọn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện trước, tránh đầu tư dàn trải. Sau thời gian thực hiện, Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan đánh giá, tổng kết việc thực hiện và báo cáo Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung các đạo luật tố tụng cho phù hợp.

Việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết này theo thủ tục rút gọn với lý do để thực hiện các thủ tục tố tụng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, vì thế cần bổ sung nếu bị cáo, đương sự không đồng ý với việc xét xử trực tuyến, thì thời gian thực hiện giãn cách hoặc Tòa án không xét xử được do yêu cầu phòng, chống dịch sẽ không được tính vào thời hạn xét xử theo yêu cầu của các luật tố tụng. Cần làm rõ việc vi phạm các thủ tục trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định.

