Đoàn công tác Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác phòng, chống tại nạn thương tích, đuối nước trẻ em tại Thanh Hóa

Ngày 10-5, Đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT), đuối nước trẻ em. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền địa phương các cấp, công tác phòng, chống TNTT trẻ em đã đạt được những kết quả tích cực. Trên địa bàn tỉnh có 1.488 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn”; 133.567 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”; 193 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “Cộng đồng an toàn”. Có 95% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết các quy định về an toàn giao thông; 53% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước…

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo công tác phòng, chống TNTT, đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ em tử vong do TNTT, đặc biệt là tử vong do đuối nước vẫn có diễn biến phức tạp, khó lường và chiếm tỷ lệ cao trong các loại TNTT thường gặp. Từ năm 2020 đến tháng 4-2022, trên địa bàn tỉnh có 7.527 trẻ em bị TNTT. Trong đó, có 99 trẻ em bị tử vong: 80 trẻ em tử vong do đuối nước (chiếm tỷ lệ 80,8%); 19 trẻ em bị tử vong do các TNTT khác như giao thông, cháy, bỏng, ngạt thở do đốt than sưởi ấm…

Trẻ em bị tử vong do TNTT được xác định chủ yếu do các nguyên nhân như: Nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chống TNTT trẻ em còn hạn chế; một số gia đình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ em; môi trường sinh sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNTT đối với trẻ em; chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống TNTT trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng…

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những nguyên dẫn đến tình trạng đuối nước trẻ em; đưa ra những giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng TNTT, đuối nước trẻ em trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ thịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất với Chính phủ ban hành Đề án phòng, chống đuối nước trẻ em; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp dạy bơi tại các khu vực khó khăn để tạo điều kiện cho trẻ em được học bơi, bơi an toàn; tăng cường kêu gọi nguồn vốn ODA để chăm lo cho trẻ em và tổ chức các hoạt động, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống TNTT, đuối nước trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình truyền thông hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tiếp thu những kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa; đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành đối với công tác phòng, chống TNTT cho trẻ em trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống TNTT, đuối nước trẻ em. Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống TNTT, đuối nước cho cha mẹ, trẻ em và cộng đồng dân cư; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, phòng, chống TNTT, đuối nước trẻ em, đặc biệt trong dịp hè, thời gian mưa lũ; tiếp tục rà soát các khu vực nước sâu, nguy hiểm gây đuối nước để chủ động khắc phục, phòng ngừa, cảnh báo, cảnh giới các nguy cơ gây TNTT, đuối nước và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như cắm biển cảnh báo, rào chắn; tăng cường huy động nguồn lực vào triển khai công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ, tăng độ bảo phủ số lượng trẻ được dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Thiệu Hóa, thăm tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Thùy Linh