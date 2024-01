Điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025

Sáng 4/1, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 (gọi tắt là Quyết định số 326/QĐ-TTg).

Điểm cầu trực tuyến của Chính phủ. (Ảnh chụp màn hình).

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã khẩn trương ban hành các văn bản, tổ chức kiểm tra tại một số địa phương để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời tháo gỡ và xây dựng phương án điều chỉnh. Đồng thời, Bộ đã tổ chức 5 buổi làm việc với UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xin ý kiến về phương án điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

Điểm cầu tại các địa phương. (Ảnh chụp màn hình).

Theo thống kê của Bộ TN&MT, đến ngày 31/12/2022, kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của các địa phương đạt 8,68%. Trong đó, một số chỉ tiêu sử dụng đất chính đạt so với chỉ tiêu phân bổ như sau: đất phi nông nghiệp thực hiện đạt 6,43%, đất khu công nghiệp thực hiện đạt 4,57%, đất trồng lúa thực hiện đạt 6,53%...

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát, làm việc với các tỉnh, thành phố để kiểm tra việc thực hiện một số chỉ tiêu đất quốc gia đã được phân bổ, đồng thời nắm bắt thực tế nhu cầu của địa phương.

Theo đó, Bộ TN&MT đã xây dựng phương án điều chỉnh Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, qua rà soát đất nông nghiệp điều chỉnh giảm 366 ha, trong đó chỉ tiêu đất chuyên trồng lúa nước giảm 238 ha; đất phi nông nghiệp tăng 366 ha, trong đó đất giao thông tăng 200 ha; đất công trình năng lượng tăng 100 ha; đất đô thị tăng 992 ha...

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, từ nhu cầu cấp thiết sử dụng đất triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, tranh thủ cơ hội thu hút, kêu gọi đầu tư, hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sẽ phát sinh nhu cầu sử dụng đất lớn, làm thay đổi khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Do vậy, việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2025 là cần thiết và theo quy định. Hiện nay, Bộ TN&MT khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo trình tự, thủ tục được quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa nội dung trình Quốc hội điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 vào Chương trình kỳ họp tháng 5 năm 2024.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ TN&MT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 theo Tờ trình số 99/TTr-BTNMT, ngày 15/12/2023 của Bộ TN&MT về điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT trong quá trình thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương phân tích các chỉ tiêu điều chỉnh đã được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt đối với đất công nghiệp, đất trồng lúa... Đồng thời, đề xuất phương án điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương tránh gây lãng phí đất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc điều chỉnh chỉ tiêu phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Đồng thời, yêu cầu Bộ TN&MT và các địa phương thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương; phù hợp với định mức sử dụng đất; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tỷ lệ che phủ rừng; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững.

Đối với các chỉ tiêu đất quốc phòng, đất an ninh, các địa phương làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh phân bổ theo đề xuất nhu cầu sử dụng của các tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT và các địa phương thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phải được tiếp cận trên cơ sở kết quả thực hiện, xu thế chuyển dịch đất đai; các công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn đã có chủ trương đầu tư, tập trung tại các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia, hành lang kinh tế... theo định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với chỉ tiêu đất lâm nghiệp, chỉ xem xét đối với các tỉnh đề xuất điều chỉnh có đủ cơ sở, căn cứ thực hiện các công trình, dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng, quốc phòng, an ninh; cho phép chuyển đổi chức năng giữa các loại rừng, điều chỉnh tiến độ thực hiện giữa các giai đoạn qua kỳ quy hoạch.

Lê Hợi