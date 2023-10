Diễn tập khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Sáng 9-10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức diễn tập khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Tham dự có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành có liên quan của tỉnh, các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Như Xuân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Toàn cảnh hội nghị diễn tập.

Theo tình huống giả định, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày N-10-2023, khi hành khách trên chuyến bay XX123 đang di chuyển từ ga ra ngoài khu vực Sảnh trước Nhà ga hành khách, Cảng hàng không Thọ Xuân, nhân viên an ninh hàng không thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại cửa ga đến thì xuất hiện 2 đối tượng to tiếng, gây mất an ninh trật tự, chống đối lực lượng an ninh hàng không nhằm mục đích phân tán lực lượng của cơ quan chức năng. Lực lượng an ninh hàng không phối hợp với Tổ tuần tra Công an thị trấn Sao Vàng ngăn chặn, khống chế 2 đối tượng, đưa về phòng Trực ban an ninh hàng không để xử lý.

Hình ảnh tình huống diễn tập.

Khoảng 8 giờ, 1 xe ô tô 16 chỗ chở 6 đối tượng khủng bố trang bị vũ khí tấn công lực lượng an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ và bắt giữ 3 hành khách tại khu vực công cộng. Sau đó nhóm đối tượng khủng bố tiếp tục tấn công vào khu vực sảnh đến khống chế 7 hành khách của chuyển bay XY123 và dồn nhóm con tin lên tàu bay.

Hình ảnh tình huống diễn tập.

Nhận được thông tin, Trực ban Giám đốc báo cáo Giám đốc Cảng hàng không Thọ Xuân kích hoạt, triệu tập Ban Chỉ huy khẩn nguy Cảng hàng không Thọ Xuân; thông báo, báo động đến các cơ quan, đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện đến Cảng hàng không Thọ Xuân để ứng phó với tình huống khẩn nguy; đồng thời chỉ đạo lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phối hợp với lực lượng Công an thị trấn Sao Vàng, lực lượng Vệ binh Trung đoàn không quân 923 và các lực lượng khác tiếp tục thực hiện bao vây, phong tỏa khu vực hiện trường, ngăn chặn không cho tàu bay cất cánh; chốt chặn, bảo vệ các khu vực trọng yếu; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra/vào khu vực công cộng, hạn chế, cách ly; hướng dẫn hành khách, cán bộ, nhân viên, người lao động di chuyển đến nơi an toàn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy khẩn nguy Cảng hàng không Thọ Xuân, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, cùng với sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu nhịp nhàng, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm của các lực lượng đã kịp thời khống chế, ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Thọ Xuân, bảo đảm an ninh, an toàn tại đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi diễn tập.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao Cảng hàng không Thọ Xuân trong công tác chuẩn bị, tập luyện và tổ chức diễn tập, nhất là đã chủ động lựa chọn tình huống sát với nguy cơ, diễn biến tình hình thực tế. Cảng đã xây dựng kịch bản chi tiết và có văn bản xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan để hoàn thiện và phối hợp thực hiện. Song song với hoạt động phục vụ bay, đã huy động hơn 100 cán bộ, nhân viên phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tham gia tập luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo Cảng hàng không Thọ Xuân trong các lần diễn tập tiếp theo đạt kết quả cao hơn nữa. Đồng thời, Tổng công ty quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế chính sách, con người, trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống kiểm soát an ninh an toàn để Cảng hàng không Thọ Xuân ngày càng hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động bay.

Đối với các đơn vị hàng không, tiếp tục quan tâm phối hợp, mở rộng khai thác đường bay đi và đến Cảng hàng không Thọ Xuân để Cảng ngày càng lớn mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành có liên quan của tỉnh, huyện Thọ Xuân và các huyện trong phạm vi đường cất, hạ cánh của máy bay, như: Triệu Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Đông Sơn, Thiệu Hóa... tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn hàng không; giữ vững an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Lê Hợi