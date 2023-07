Để “đội dự bị” là cánh tay nối dài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Bài cuối)

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Tuổi trẻ xung kích, đi đầu!

Với tư cách là đội dự bị tin cậy, là “cánh tay nối dài của Đảng”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là công việc tự giác, thường xuyên đã và đang được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh thực hiện sâu rộng...

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử. (Ảnh minh họa) Ảnh: pv

Mỗi thanh niên là một “chiến sĩ”

Trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, mỗi ĐVTN được ví như người đang giữ một “chìa khóa” an ninh mạng của quốc gia. Bởi vậy, cần thiết phải kiên trì xây dựng mỗi ĐVTN trở thành một chiến sĩ trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng, khi tiếp xúc với tin tức trên mạng xã hội (MXH), mỗi ĐVTN cần kiểm chứng thông tin và chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực...

Cũng như nhiều bạn trẻ, chị Lê Thị Lý (TP Thanh Hóa) thường truy cập internet để đọc tin tức, xem hình ảnh trên các trang MXH khi có thời gian nhàn rỗi. Song, nhiều khi chị Lý cũng thường xuyên bắt gặp những đoạn video, bài viết, những thông tin thiếu xác thực với cách “giật tít” và những nội dung mang “tính thời sự” nhạy cảm cùng với lượng like, chia sẻ chóng mặt đã đưa người đọc vào “ma trận” thông tin. Chị Lý dẫn chứng: Vụ việc một nhóm người tấn công 2 trụ sở công an xã làm một số cán bộ, chiến sĩ, người dân tử vong và bị thương ở tỉnh Đắk Lắk vừa qua, sau khi được đăng tải, chia sẻ trên MXH rất nhiều trang mạng đã đưa thông tin sai lệch, không chính xác về bản chất vụ việc. Một số trang thì bẻ lái, hướng dư luận đến các tình tiết khác, như các đối tượng tham gia là do nhẹ dạ, cả tin, bị lôi kéo; đời sống kinh tế vùng dân tộc không được quan tâm nên các đối tượng mới bị dụ dỗ; Đảng, Nhà nước chưa quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số... Đối với những dạng thông tin như thế này, cá nhân tôi luôn “comment” thể hiện quan điểm, chính kiến, lập trường của mình về sự việc, nhất là phải định hướng dư luận hướng đến những thông tin chính xác, đúng sự thật. Sau khi đọc được thông tin trên các báo chính thống đăng tải, nhất là trang fanpage Thông tin Chính phủ, tôi đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình như facebook, zalo, twiter... để người thân, bạn bè, cộng đồng mạng biết được thông tin chính xác, tránh để xảy ra tình trạng vô tình a dua, cổ súy cho những tin đồn, bịa đặt.

Với ước mơ làm “xanh” không gian mạng, Thượng úy Lê Tất Thành, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Thanh Hóa đang là nguồn cảm hứng truyền những năng lượng tích cực đến ĐVTN. Thượng úy Lê Tất Thành là trinh sát phụ trách lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin của Công an TP Thanh Hóa. Để hiện thực “ước mơ” của mình, Thượng úy Lê Tất Thành đã tham mưu và đề xuất nhiều nội dung, biện pháp quản lý và phòng ngừa vi phạm trên không gian mạng; đồng thời huy động sức trẻ an ninh tham gia công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt, với lượng lớn thông tin xấu, độc mỗi ngày, Thượng úy Lê Tất Thành cùng đồng đội luôn túc trực 24/24h tổ chức chiến dịch “giải độc thông tin”; rà soát, phân tích, xử lý hàng nghìn tin, bài trên không gian mạng có liên quan đến tin sai, tin giả. Từ đó, tổ chức truy xét, truy tìm các nguồn tán phát thông tin sai sự thật để kịp thời tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, sai sự thật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Điển hình, năm 2021, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc, Thượng úy Thành cùng các cán bộ, chiến sĩ trong Đội An ninh Công an thành phố đã rà soát, phân tích, xử lý hàng trăm nghìn tin, bài trên MXH zalo, facebook, Instagram liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Từ đó, tổ chức truy xét, tìm các nguồn tán phát thông tin sai sự thật và phối hợp công an các địa phương tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, lừa đảo, trục lợi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố...

Đặc biệt, với nhiệm vụ được giao quản lý 2 kênh truyền thông của Công an thành phố gồm fanpage “Công an TP Thanh Hóa” và zalo OA “Công an TP Thanh Hóa”, thời gian qua, Thượng úy Lê Tất Thành đã biên tập, đăng tải nhiều tin, bài viết trên trang fanpage “Công an TP Thanh Hóa”; đăng tải 866 bài viết trên blog “Việt Nam News”, 381 bài viết trên trang fanpage “Bình dân thành thị”, thu hút hàng triệu lượt tương tác. Riêng năm 2022, bản thân Thượng úy Thành đã trực tiếp viết 13 bài mang tính chất bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thanh niên đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò này bao gồm: Truyền bá và phân tích đúng, rõ nét tư tưởng, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đối với thanh, thiếu nhi. Thanh niên cần nắm vững, học tập và tuyên truyền đúng tư tưởng của Đảng, từ đó đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; là lực lượng đông đảo, đầy nhiệt huyết và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước.

Mỗi cơ sở đoàn là một “pháo đài”

Xác định đội ngũ ĐVTN là đối tượng tham gia chính trên MXH nên dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng lan truyền thông tin xấu, độc; chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Huyện đoàn Cẩm Thủy, cho biết: “Huyện đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về sử dụng MXH cho ĐVTN; đồng thời thành lập các trang, nhóm trên facebook, zalo... nhằm tuyên truyền, tập hợp ĐVTN tham gia đấu tranh, bài trừ các vấn đề, ý kiến sai sự thật; đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên MXH, hướng đến xây dựng đội ngũ những tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng”.

Anh Nguyễn Duy Nhất, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thiệu Hóa, cho biết: “Huyện đoàn đã tập hợp cán bộ, ĐVTN đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện, có sở thích và khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị và tham gia vào các diễn đàn trên MXH. Đồng thời, thành lập các fanpage, nhóm zalo huy động cộng tác viên kịp thời nắm bắt định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống trên fanpage các đơn vị đoàn để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” trên không gian mạng”.

Tháng 3-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức công bố quyết định và lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ cấp tỉnh. CLB gồm 17 thành viên. CLB Lý luận trẻ là mô hình mới, được thành lập và triển khai theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm tập hợp cán bộ, ĐVTN có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị; đồng thời trang bị cho thành viên kỹ năng nhận diện, phòng, chống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng... Chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm vụ cho các thành viên CLB, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu đề nghị các thành viên CLB Lý luận trẻ cần tăng cường hoạt động, giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên MXH. Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị để mỗi thành viên CLB phải là những tuyên truyền viên, báo cáo viên làm nòng cốt, định hướng, dẫn dắt CLB lý luận trẻ cấp huyện thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Đồng thời vận dụng hiệu quả vào thực tiễn xã hội; công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có một CLB Lý luận trẻ cấp tỉnh, 9 CLB cấp huyện. Các CLB được duy trì sinh hoạt trực tiếp định kỳ thường xuyên theo quý. Hình thức sinh hoạt tương đối phong phú từ tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thảo theo chủ đề, chủ điểm thu hút vấn đề thanh niên quan tâm đến tham gia trao đổi, thảo luận với báo cáo viên chuyên gia, cán bộ cách mạng lão thành, cựu chiến binh, cựu cán bộ đoàn. Là chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh, đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, khẳng định, mô hình CLB Lý luận trẻ để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn. Từ định hướng ban đầu, mô hình CLB Lý luận trẻ đã dần trở thành mô hình sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi đến các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh. Thời gian tới, các thành viên CLB tiếp tục tăng cường hoạt động, có giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên MXH; phát huy hiệu quả vai trò là những tuyên truyền viên, báo cáo viên nòng cốt, định hướng, dẫn dắt CLB Lý luận trẻ các cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là thường xuyên chia sẻ bài viết chính thống, thể hiện quan điểm, góp phần tích cực vào đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Trong bối cảnh môi trường không gian mạng hiện nay đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, một nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã từng nói: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các giá trị văn hóa của đất nước, của dân tộc giờ đây khó khăn nhất là trên không gian mạng, không phải trên không gian báo chí truyền thống. Không vượt qua được thách thức của internet thì không thể vượt qua được cách thức cầm quyền lâu dài. Internet là mặt trận chính, là chiến trường chính, tuyến đầu trong đấu tranh ý thức hệ, trận địa chính của công tác tuyên truyền tư tưởng hiện nay. Chúng ta không chiếm lĩnh trận địa này người khác sẽ chiếm; chúng ta không đoàn kết những người dân trên internet người khác sẽ lôi kéo. Chính vì vậy, với tư cách là đội dự bị tin cậy, là “cánh tay nối dài của Đảng”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của ĐVTN tỉnh để cùng chung sức bảo vệ những thành quả cách mạng của Đảng.

Nhóm PV