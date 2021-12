Đảng bộ huyện Thiệu Hoá triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 11-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hoá khoá XX đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2021, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022.

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, song Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân huyện Thiệu Hoá đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 27/27 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều hoàn thành và vượt kế hoach. Giá trị sản xuất đạt 11.699 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên quy mô nên kinh tế của huyện vượt mức 10.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15,18%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tích tụ, tập trung đất đai, quy mô lớn, liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 2.124 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có 1 xã đạt NTM nâng cao, 35 thôn đạt chuẩn NTM, 3 thôn kiểu mẫu, hoàn thành xây dựng huyện NTM, xây dựng được 5 sản phẩm OCOP. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 2.248 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư phát triển ước đạt 3.396 tỷ đồng. Trong năm, huyện đã thực hiện 108 dự án, trong đó nhiều dự án quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thu ngân sách ước đạt 435,8 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2022, Thiệu Hoá đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 16,5% trở lên, có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, có thêm 14 sản phẩm đạt OCOP. Tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn,ứng dụng công nghệ cao. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Thanh Mai