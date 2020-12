Đảng bộ huyện Ngọc Lặc nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển

Năm 2020, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện Ngọc Lặc được đánh giá đạt kết quả khả quan. Trong đó nổi bật nhất là các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) đã đạt, phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn... Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của đảng bộ, sự nỗ lực của chính quyền và Nhân dân huyện Ngọc Lặc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh kết hợp phòng, chống dịch COVID-19...

Mô hình kinh tế trang trại hiệu quả tại xã Thúy Sơn.

Theo UBND huyện Ngọc Lặc, năm qua huyện đã tập trung triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,7% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 4,6% so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ tăng 14,5%. Thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 39,2 triệu đồng, tăng 3,2 triệu đồng so với năm 2019; công tác chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được thực hiện quyết liệt, bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân... Đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đánh giá: Ðể đạt được kết quả phát triển KT-XH năm 2020, UBND huyện nghiêm túc quán triệt chủ trương, đường lối của Ðảng, chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành của UBND tỉnh, Huyện ủy và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của HÐND huyện. Việc làm này được địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch chỉ đạo, điều hành các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong năm 2020.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ đất đai và áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực tiếp tục có sự chuyển biến tích cực của huyện Ngọc Lặc trong năm qua. Năm 2020, toàn huyện chuyển đổi được 495,6 ha đất trồng mía, 99,2 ha đất trồng sắn, 262,3 ha đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác; diện tích đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao là 650,2 ha.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.238,7 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.073 tỷ đồng, tăng 41,9% so với năm 2019. Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng đạt kết quả khả quan. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ đạt 661,4 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tình hình lưu chuyển hàng hóa thị trường ổn định, hàng hóa lưu thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm thực hiện. Bình quân toàn huyện ước đạt 16,8 tiêu chí/xã (tăng 1,4 tiêu chí so với năm 2019), không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí; năm 2020 toàn huyện có 1 xã, 15 thôn đạt NTM. Hiện toàn huyện có 9 xã và 117 thôn đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt NTM nâng cao, 1 thôn đạt NTM kiểu mẫu.

Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc Trần Văn Tuấn, cho biết: Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân. Kịp thời nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân để chỉ đạo, giải quyết, tạo được niềm tin của Nhân dân với cấp ủy đảng, cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh đó huyện cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch bệnh diễn biến bất thường, giá cả đầu ra một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định tác động không nhỏ đến thu nhập và tái đầu tư sản xuất của Nhân dân. Một số cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có lúc thiếu quan tâm đúng mức trong triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác trọng tâm. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, còn trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, giải quyết việc làm, giảm nghèo... Hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp còn thấp, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản thiếu bền vững, tỷ lệ bao tiêu còn ít.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 ngay từ những năm đầu, hiện Ban Thường vụ Huyện ủy đang tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, ban hành Quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến hành kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng bộ huyện, đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Bài và ảnh: Phan Nga