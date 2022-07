Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP Thanh Hóa lần thứ VII

Sáng 14-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ cùng 167 đại biểu chính thức.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB TP Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành 11/11 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là Hội CCB từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân. Các cấp hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để hội viên nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động; tham gia đóng góp 923 ý kiến có chất lượng vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; đóng góp nhiều ý kiến có trách nhiệm trong các cuộc tiếp xúc cử tri và đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong phát triển kinh tế, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 272 lớp bồi dưỡng về kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi cho 7.060 lượt hội viên; tổ chức 12 buổi tham quan, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đặc biệt, Hội CCB thành phố đã vận động thành lập được 182 doanh nghiệp mới, trong đó có 54 doanh nghiệp do CCB làm chủ; thành lập 24 câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi ở 18 phường, xã. Đến nay, toàn Hội có 151 doanh nghiệp, 95 hợp tác xã, 56 trang trại, 214 gia trại do CCB làm chủ.

Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Hội CCB đã phối hợp với lực lượng công an triển khai nhiều phương án, kế hoạch thực hiện; tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố; duy trì 512 tổ tự quản về ANTT, 311 tổ giám sát cộng đồng; đăng ký giúp đỡ 927 người lầm lỗi. Cùng với việc nhân rộng mô hình “Tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian”, các cơ sở hội đã triển khai mô hình “Tổ CCB tham gia bảo đảm ANTT, an toàn giao thông” trước cổng trường học ở 55 điểm trường của 24 phường, xã.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các hoạt động nghĩa tình đồng đội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã huy động đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 18,6 tỷ đồng, cho 578 hội viên vay; đóng góp gần 1 tỷ đồng quỹ “Xây dựng nhà nghĩa tình CCB” và đã hỗ trợ làm mới 13 nhà, sửa chữa, nâng cấp 24 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ, hội CCB các cấp cũng đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức được 424 buổi giáo dục truyền thống cho 83.592 lượt thanh, thiếu niên, học sinh; bồi dưỡng và giúp đỡ 294 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

Với những kết quả đạt được, 5 năm liên tục Hội CCB TP Thanh Hóa được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua, 3 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua, 3 Bằng khen.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với phương châm “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội CCB TP Thanh Hóa đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu và 2 chương trình trọng tâm về: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kết luận số 610-KL/TU, ngày 20-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” với phương châm hành động “Gương mẫu, nghĩa tình, xứng danh người lính”…

Để hoàn thành thắng lợi 11 chỉ tiêu chủ yếu và 2 chương trình trọng tâm, Đại hội đã đề ra nhiều nhóm giải pháp lớn để triển khai thực hiện.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà cán bộ, hội viên CCB thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để xây dựng Hội CCB thành phố phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị: Các cấp Hội CCB thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đổi mới phương thức tuyên truyền để cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giữ vững niềm tin, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các mô hình đang triển khai thực hiện và lựa chọn một số mô hình tiêu biểu để tập trung chỉ đạo xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, cần quan tâm làm tốt một số nhiệm vụ như: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các phường xây dựng thành công “Tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị”; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; duy trì và nhân rộng mô hình “CCB tham gia giữ gìn ANTT, an toàn giao thông trước cổng trường học”. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình và đề ra các biện pháp có tính khả thi cao để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đưa các mô hình ngày càng phát triển.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “Cựu mà không cũ, cựu mà mới”, bám sát tình hình thực thực tiễn, hướng mạnh hoạt động về chi hội, khu dân cư. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức hội CCB trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đưa ra khỏi hội những cán bộ, hội viên suy thoái về đạo đức lối sống. Bên cạnh đó, cần nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của hội viên để tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả công tác CCB. Quan tâm động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể tăng cường giáo dục, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tực cường, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ. Tích cực động viên đoàn viên, thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; phối hợp với các cơ quan chức năng giúp đỡ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB TP Thanh Hóa khóa VII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Hội CCB TP Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 32 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tố Phương