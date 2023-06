Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Sáng 7-6, tại xã Tuy Lộc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc; Hàn Văn Hải, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri huyện Hậu Lộc dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hậu Lộc gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri huyện Hậu Lộc dự kiến thời gian, đia điểm, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hậu Lộc bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 5 tháng năm 2023.

Các cử tri tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng thời, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri huyện Hậu Lộc đã phản ánh, kiến nghị đến Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm như: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp để các xã có điều kiện xây dựng nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm đầu tư và hỗ trợ nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông; nâng cấp các tuyến kênh trên địa bàn huyện; cân đối nguồn vốn trong quá trình xây dựng nông thôn mới cho các địa phương; sớm triển khai Dự án trạm bơm tiêu úng xã Phong Lộc nhằm tiêu úng cho 182 ha đất lúa của các xã Phong Lôc, Cầu Lộc, Tuy Lộc; nhanh chóng xây dựng phương án giảm thiểu nguy cơ sạt lở cho một số hộ dân sinh sống dưới chân núi thuộc xã Cầu Lộc…

Cử tri xã Thành Lộc phát biểu kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri xã Thành Lộc đề nghị Nhà nước đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương để đảm bảo hệ thống tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường lực lượng công an chính quy về địa phương để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; tiếp tục đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 526, lắp đặt biển báo giao thông, hệ thống đèn, camera an ninh để đảm bảo an toàn giao thông.

Cử tri xã Phong Lộc phát biểu kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri xã Tuy Lộc đề nghị tỉnh cần có cơ chế chính sách đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, xây dựng công trình tiêu úng; sớm có chủ trương, chính sách hỗ trợ xi măng cho các đơn vị trong quá trình xây dựng nông thôn mới; cần có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách. Nhanh chóng có cơ chế đầu tư tôn tạo, nâng cấp Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia chùa Cách đã xuống cấp nghiêm trọng.

Một số cử tri cũng đề nghị các vấn đề liên quan đến quy hoạch khu dân cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư xây dựng nông thôn mới, thẩm định nông thôn mới; quan tâm hướng dẫn thực hiện việc chi trả chế độ chính sách cho người có công; xây dựng hệ thống nước sạch khu vực nông thôn…

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Hậu Lộc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo huyện Hậu Lộc phát biểu giải trình, tiếp thu những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn những tình cảm, sự tin tưởng của cử tri dành cho các đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri huyện Hậu Lộc. Đồng thời, thông tin thêm với cử tri huyện Hậu Lộc về những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian qua và trong thời gian tới; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm; đề nghị các ngành chức năng và huyện Hậu Lộc quan tâm làm rõ, giải quyết kịp thời, xác đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Những ý kiến khác mà cử tri quan tâm, kiến nghị sẽ được Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp và báo cáo gửi tới Kỳ họp thứ 14, HĐND khóa XVIII xem xét, giải quyết.

Thùy Linh