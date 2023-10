Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Bắc khu A - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2)

Sáng 31/10, UBND huyện Hà Trung đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình đang sử dụng đất tại xã Hà Long để thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Bắc khu A - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn (giai đoạn 2). Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Lãnh đạo xã Hà Long đọc biên bản thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của hộ gia đình bà Bùi Thị Oanh ở thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long, với diện tích thu hồi 221,1 m2.

Dự án có tổng diện tích thực hiện 45,724 ha, ảnh hưởng đến 216 hộ và 1 tổ chức (đất UBND xã Hà Long quản lý). Huyện đã thực hiện kiểm kê 216 hộ và 1 tổ chức với diện tích 45,724 ha; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (HT&TĐC) đối với 36 hộ và 1 tổ chức, diện tích 18,494 ha.

UBND huyện Hà Trung, Hội đồng bồi thường, HT&TĐC dự án, UBND xã Hà Long đã nhiều lần tổ chức hội nghị mời các hộ gia đình, cá nhân đến làm việc để thông qua phương án bồi thường, HT&TĐC, giải quyết các nội dung vướng mắc, phân tích, giải thích, đối thoại kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân để tuyên truyền, vận động.

Các lực lượng chức năng đo đạc diện tích đất thu hồi.

Nhận thức được tầm quan trọng của dự án, 32/36 hộ và 1 tổ chức đã đồng thuận, nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích 17,315 ha. Đến ngày 29/10 còn 4 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, HT&TĐC và chưa thực hiện bàn giao đất với diện tích 11.785,6 m2, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, HT&TĐC, UBND huyện Hà Trung, Hội đồng bồi thường, HT&TĐC dự án đã xây dựng phương án cưỡng chế cụ thể, đồng thời điều động cán bộ các phòng thuộc UBND huyện, lực lượng công an, lực lượng chức năng của xã Hà Long; các đơn vị thi công dự án và phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cưỡng chế đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo thời gian.

Tuy nhiên, đến 7h sáng ngày 31/10, trước khi thực hiện cưỡng chế, qua tuyên truyền, vận động, đã có 3 hộ gia đình các ông, bà: Lê Thị Thức, Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Văn Ngọc, cùng ở thôn Nghĩa Đụng đã nhất trí nhận tiền và bàn giao 6.557,5 m2 cho đơn vị thi công. Vì vậy, lực lượng chức năng chỉ thực hiện cưỡng chế đối với hộ gia đình bà Bùi Thị Oanh ở thôn Nghĩa Đụng, với diện tích thu hồi 221,1 m2.

Sáng 31/10, đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường đã ký biên bản ghi nhận sự chấp hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB và bàn giao 3.290,2 m2 cho đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Xuân Dũng - Trưởng ban Cưỡng chế thực hiện thu hồi đất huyện cho biết: Để thực hiện việc cưỡng chế đúng quy định của pháp luật, huyện đã huy động lực lượng, tiến hành các phương án cần thiết để thực hiện cưỡng chế.

Việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ không chấp hành bàn giao đất thực hiện dự án là thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính và quản lý đất đai. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân nói chung và đối với công tác GPMB nói riêng trên địa bàn huyện.

Các phương tiện, nhân lực được huy động để tổ chức cưỡng chế diện tích đất thu hồi của hộ gia đình bà Bùi Thị Oanh,.

Ngay trong buổi sáng, việc thực hiện cưỡng chế diễn ra đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, an ninh - trật tự công cộng, an toàn giao thông khu vực và phương tiện tham gia. Ngay sau khi cưỡng chế, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công để thực hiện dự án.

Phan Nga