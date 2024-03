Cụm thi đua số 6 (Bộ Công an) ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024

Sáng 14/3, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua số 6 (Bộ Công an) gồm Công an 5 tỉnh: Thanh Hóa (Cụm trưởng), Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tổ chức ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Công an.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã ký giao ước thi đua với 6 nội dung trọng tâm gồm: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua, vai trò trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hướng về cơ sở gắn với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005 - 19/8/2025)... phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, hạn chế tối thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội (TTATXH), kéo giảm tội phạm ít nhất 5%. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cụm thi đua và tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác giữa các đơn vị trong cụm, nhất là các đơn vị có vị trí liền kề, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nêu rõ: Qua theo dõi, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an đều là những đơn vị có bề dày truyền thống, thành tích và trong năm 2023 tất cả các đơn vị đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, thực hiện bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh, lập nhiều thành tích, chiến công và đều được trao tặng danh hiệu thi đua mức cờ Bộ Công an trở lên trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chào mừng hội nghị.

Về phía Công an Thanh Hóa, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ được giao và các nội dung phát động thi đua để chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đảm bảo ANTT và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có nhiều đột phá, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, bảo đảm giữ vững ổn định TTATXH, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong toàn lực lượng, tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập được nhiều thành tích, chiến công. Những thành tích và kết quả đạt được của Công an Thanh Hóa đã góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng Nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng rằng, hội nghị ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 của lực lượng công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 6 sẽ là động lực to lớn thúc đẩy hiệu quả công tác, tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, toàn diện trên các mặt công tác giữa các đơn vị trong cụm. Từ đó phấn đấu thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Nhất là tham mưu bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Không ngừng đổi mới các mặt công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, khủng bố, gây rối, phá hoại; ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; làm tốt công tác phòng ngừa, tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, triệt để, nghiêm minh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, giết người, cố ý gây thương tích, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao...

Với trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng công an; đặc biệt là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và công an các tỉnh bạn trong nhiều năm qua đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, giúp đỡ trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 (Bộ Công an) đã ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024; phát động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa.

