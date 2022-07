Công điện của Thủ tướng về tập trung ứng phó với bão số 1 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 564/CĐ-TTg ngày 1/7/2022, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ.

Bản đồ đường đi của bão số 1 trên Biển Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu; các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công điện nêu rõ bão số 1 đã đạt cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão khả năng còn tiếp tục mạnh lên; có thể gây gió mạnh, sóng lớn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, kết hợp với triều cường gây ngập úng ở ven biển.

Đồng thời, tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng vùng trũng, thấp.

Đây là cơn bão đầu mùa, diễn biến của bão còn phức tạp. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, phương tiện (nhất là tàu du lịch); thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển.

Các địa phương bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, trong các nhà không bảo đảm an toàn tại khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét .

Bên cạnh đó, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chống úng ngập tại các đô thị, khu dân cư; triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các tuyến đê biển, đê cửa sông xung yếu; vận hành hiệu quả các hồ chứa bảo đảm an toàn, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; rà soát phương án, sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ ; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền./.

