Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng liệt sỹ CAND Nguyễn Thị Lợi

Sáng 27-7, đoàn đại biểu Công an tỉnh Thanh Hóa do Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng liệt sỹ CAND Nguyễn Thị Lợi.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và Anh hùng liệt sỹ CAND Nguyễn Thị Lợi đã anh dũng hi sinh để đánh đắm Thông báo hạm Amyot D"Inville ở vùng biển Sầm Sơn năm 1950.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Lợi, đoàn đã báo cáo những thành tích, kết quả đạt được của Công an Thanh Hóa trong thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà; xứng đáng với sự giáo dục, rèn luyện của Bác, sự hi sinh của các Anh hùng, liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đình Hợp