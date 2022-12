Công an huyện Vĩnh Lộc tổng kết công tác năm 2022

Chiều 26-12, Công an huyện Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy Công an huyện đã ra nghị quyết và kế hoạch về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2022 với tinh thần “Quyết tâm, quyết liệt, cùng một ý chí”, với phương châm hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, toàn lực lượng hướng về cơ sở”. Chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. Việc triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, các chỉ tiêu công tác Giám đốc Công an tỉnh giao cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2022.

Trong năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ và hình thành “điểm nóng” phức tạp; lực lượng Công an huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tham mưu tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động cấp huyện năm 2022. Phối hợp tham mưu tổ chức diễn tập khu vực diễn tập phòng thủ tại các xã năm 2022...

Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn; đã điều tra làm rõ 39/54 vụ đạt 72,22%; khởi tố 18 vụ/29 bị can; xử lý hành chính 22 vụ/23 đối tượng. Tổ chức kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe, đối với 200 đối tượng trong diện quản lý. Phát hiện, bắt xử lý hình sự 7 vụ/19 bị can. Chuyển VKS đề nghị truy tố 2 vụ/2 bị can; đang tiếp tục điều tra 5 vụ/17 bị can. Phát hiện xử lý vi phạm hành chính 4 vụ/5 đối tượng, xử phạt 3.750.000 đồng. Tổ chức xác lập phá chuyên án số 422T, triệt xóa 3 điểm bán lẻ về ma túy; lập hồ sơ quản lý chặt chẽ 20 đối tượng nghiện, 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 172 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hội nghị, Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Lê Thu