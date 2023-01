Chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại theo chiều sâu và bền vững

Chiều 4-1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, năm 2022 hoạt động của ngành Công Thương đối mặt với nhiều khó khăn, giá nguyên, nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, ngành Công Thương cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển, nên toàn ngành đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 16,31% so với năm 2021. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Đối với xuất khẩu, trong năm nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt cơ hội phát triển thị trường và khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do. Năm 2022, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tăng 1,6% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại trong năm qua cũng diễn ra sôi động, các chương trình kích cầu, khuyến mại, hội chợ được diễn ra thường xuyên tại các địa phương trong tỉnh. Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 vượt 18,8% kế hoạch và tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Năm 2023, ngành Công Thương xây dựng mục tiêu tiếp tục chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại theo hướng phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phát triển theo chiều sâu và bền vững. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng thêm 15,3% so với năm 2022. Giá trị xuất khẩu đạt 5.500 triệu USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2022.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2023, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, như: Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thành lập, đầu tư hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp duy trì ổn định, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ kết nối cung - cầu, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại, tự do. Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2022-2026.

