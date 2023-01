Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và một số đơn vị tại thị xã Nghi Sơn

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 4-1 đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và một số đơn vị, doanh nghiệp tại thị xã Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ

thị xã Nghi Sơn.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo thị xã Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thắp hương lên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Nghi Sơn.

Trước khi đến thăm các gia đình chính sách và chúc Tết các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Nghi Sơn. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Quyên tại thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Quyên, nạn nhân nhiễm chất độc da cam Vũ Thành Trang; thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Môn tròn 100 tuổi tại xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe nạn nhân nhiễm chất độc da cam Vũ Thành Trang, thôn Nhân Sơn, xã Hải Nhân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các gia đình chính sách; đồng thời, động viên các mẹ, các gia đình nỗ lực vượt lên khó khăn, bệnh tật để ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với đóng góp lớn lao của các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc thọ và trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Môn tròn 100 tuổi tại xã Hải Nhân.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu với cán bộ, kỹ sư, người lao động Công ty TNHH Lọc hóa dầu

Nghi Sơn.

Đến thăm, chúc Tết các chuyên gia, kỹ sư, người lao động Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã nghe đơn vị báo cáo khái quát tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, mục tiêu sản xuất năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, ngành dầu khí gặp thách thức lớn do ảnh hưởng của tình hình thế giới, tác động đến giá dầu thô và chênh lệch giá sản phẩm. Tuy nhiên, với các phương án sản xuất linh hoạt và tái cấu trúc kịp thời, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của NSRP đã đạt 88% kế hoạch.

Tổng Giám đốc NSRP So Hasegawa phát biểu về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2022, NSRP đã nhập hơn 8,9 triệu tấn dầu thô, xuất bán 6,081 tấn sản phẩm lọc dầu, 900 tấn sản phẩm hóa dầu và một số sản phẩm khác, đóng góp 80% trong thuế xuất nhập khẩu của tỉnh và tích cực trong các hoạt động an sinh - xã hội vì cộng đồng. Trong năm 2023, đơn vị sẽ thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ trong quý I và quý III. Tuy nhiên, NSRP sẽ huy động công suất bù đắp khi hoàn thành bảo dưỡng. Đồng thời, tiếp tục tái cấu trúc tài chính để cải thiện khả năng thanh toán; đẩy mạnh các hạng mục chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà, chúc Tết cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân lao động NSRP.

Phát biểu tại buổi làm việc với NSRP, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân lao động NSRP. Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh và tình hình kinh tế - chính trị thế giới, đơn vị đã khắc phục khó khăn để cải tổ hoạt động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm 2023 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với sự chỉ đạo, điều hành của bộ máy lãnh đạo công ty sau tái cấu trúc, sự đồng lòng, hợp sức của cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng công ty sẽ đề ra những giải pháp thiết thực, biến những khó khăn, thách thức thành thuận lợi, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty không ngừng phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và sẵn sàng phối hợp cùng đơn vị kiến nghị các vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho nhà máy vận hành tốt nhất, hiệu quả nhất.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn và Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị đã đạt được trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác thăm Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Với tính chất quan trọng khu kinh tế trọng điểm ven biển và hàng loạt dự án đang triển khai thi công, công tác bảo đảm an ninh tại Khu kinh tế Nghi Sơn có vai trò hết sức quan trọng. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị tiếp tục phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tuyến biển, chủ quyền an ninh lãnh thổ quốc gia, các lực lượng cần nêu cao cảnh giác, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm soát tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn.

Đến thăm và chúc Tết Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2022. Với việc cải cách thủ tục hành chính thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn năm 2022 đã tăng trưởng đột phá với gần 19.490 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách của tỉnh. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023 đang đến gần, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chúc cán bộ, người lao động đơn vị năm mới sức khỏe, tiếp tục xây dựng môi trường thân thiện và thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Minh Hằng