Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng thăm, tặng quà, chúc tết tại huyện Cẩm Thủy

Sáng 17-1, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy.

Đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lự ở thôn Thuần Lương, xã Cẩm Tú. Mẹ Nguyễn Thị Lự năm nay tròn 100 tuổi, có hai người con hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng tặng quà và thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lự.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp, hy sinh của Mẹ Nguyễn Thị Lự cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời mong muốn Mẹ giữ gìn sức khỏe; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, giáo dục con cháu nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí đã chúc thọ, trao thiếp mừng thọ, quà của Chủ tịch nước và tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lự.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy Lê Văn Trung báo cáo tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trước Tết Quý Mão.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Cẩm Thủy, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2022. Đồng chí khẳng định, trong thành công chung của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy.

Các thành viên đoàn công tác trong buổi làm việc với huyện Cẩm Thủy.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả trên mọi lĩnh vực mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện đạt được trong năm qua.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhìn nhận về thách thức, khó khăn, cũng như những nhiệm vụ, mục tiêu phải thực hiện năm 2023 là rất lớn, do vậy, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Thủy cần tập trung cao, nỗ lực, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để chăm lo cho người dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm; phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ; đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ… Đồng thời chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ngay sau tết Nguyên đán Quý Mão, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường, nhất là đảm bảo lịch thời vụ gieo cấy vụ đông xuân. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp...

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Thủy cần tập trung lãnh đạo và tổ chức làm tốt công tác giao quân năm 2023.

Nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc – Tết Quý Mão 2023, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Cẩm Thủy năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm.

Đỗ Đức