Cho ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Chiều 16-9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh (ĐTTM) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND TP Thanh Hoá.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mục tiêu tổng quát dự thảo Đề án xây dựng TP Thanh Hóa trở thành ĐTTM giai đoạn 2021-2025 nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội; tăng cường sự kết nối giữa các lĩnh vực trong thành phố; nâng cao chất lượng sống và làm việc; quản trị đô thị thông minh hơn; nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế bền vững của thành phố.

Theo đó, đến năm 2030 xây dựng TP Thanh Hóa trở thành một đô thị tiêu biểu của khu vực Bắc Trung Bộ tham gia vào chuỗi liên kết thành phố thông minh, là hạt nhân đầu tàu đưa tỉnh Thanh Hóa hướng tới là một trong các tỉnh dẫn đầu về phát triển kinh tế trong khu vực. Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đồng bộ, phân tích dữ liệu lớn, dự báo hỗ trợ ra quyết định để hướng đến phục vụ người dân, du khách tốt hơn. Các dịch vụ công được được cung cấp dưới dạng cá nhân hóa theo nhu cầu, phát huy nguyên tắc người dân làm trung tâm của ĐTTM.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo đề án cũng đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó từ năm 2021-2023 tập trung trung xây dựng hệ thống giám sát an ninh - trật tự đô thị, an toàn giao thông, IOC và ứng dụng công dân thông minh. Năm 2024-2025 hoàn thiện cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin cho ĐTTM. Trong đó, 100% các dịch vụ cơ bản được tích hợp vào Trung tâm giám sát điều hành hình thành; 90% các cuộc họp của thành phố được thực hiện trên môi trường điện tử; 80% các vị trí trọng yếu trên địa bàn thành phố được lắp đặt camera an ninh giám sát; 80% các vị trí trọng yếu trên địa bàn thành phố được lắp đặt camera giao thông; thiết lập miễn phí tài khoản điện tử cho trên 90% người dân thành phố để sử dụng các tiện ích của ĐTTM…

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đến năm 2030, 100% các cuộc họp của thành phố được thực hiện trên môi trường điện tử; 100% các báo cáo kinh tế - xã hội được thực hiện trên hệ thống từ cấp tỉnh đến cấp phường, xã; 100% người dân trên địa bàn thành phố cài đặt, tương tác với chính quyền qua hệ thống thông tin điện tử của địa phương; 100% các vị trí trọng yếu trên địa bàn thành phố được lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy nhanh; 80% hộ gia đình, 100% doanh nghiệp có tài khoản thương mại điện tử; tối thiểu 70% dân số tham gia mua sắm trực tuyến…

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý kiến về cấu trúc của dự thảo đề án; về mô hình và lộ trình triển khai xây dựng TP Thanh Hoá trở thành ĐTTM trên các lĩnh vực trọng tâm như hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và viễn thông, quản lý điều hành, văn hoá - xã hội, an ninh - trật tự, giao thông vận tải, kinh tế, môi trường…

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở các ý kiến góp ý, phân tích, thảo luận tại hội nghị, TP Thanh Hoá và đơn vị tư vấn là Viettel Thanh Hoá cần tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo đề án. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo đề án, TP Thanh Hoá và đơn vị tư vấn cần tập trung làm rõ một số vấn đề như xác định lại tên của đề án cho phù hợp; xác định cụ thể mốc thời gian đến năm nào thì TP Thanh Hoá đạt tiêu chí ĐTTM. Về bố cục của dự thảo đề án phải đánh giá được TP Thanh Hoá đang ở mức độ phát triển nào của ĐTTM, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn.

TP Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với Viettel Thanh Hoá và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh dự thảo đề án, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thực chất, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tất cả hệ thống dữ liệu xây dựng ĐTTM trong từng lĩnh vực phải bảo đảm tính liên thông, kế thừa và thống nhất giữa TP Thanh Hoá với các sở, ngành, đơn vị; đồng thời tối đa hoá việc chia sẻ và kết nối thông tin, trừ những thông tin mật để tổ chức, công dân tra cứu, tiếp cận dễ dàng.

Tố Phương