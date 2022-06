Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Sáng 2-6, tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh: Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Sơn, Phú Sơn, Ba Đình, Lam Sơn, Điện Biên trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng với cử tri TP Thanh Hóa.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII. Theo đó, kỳ họp sẽ tổ chức trong 3 ngày vào tháng 7-2022; các đại biểu tham dự kỳ họp sẽ nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII liên quan đến địa bàn TP Thanh Hóa...

Cử tri phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri TP Thanh Hóa bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả Thanh Hóa đạt được trong 5 tháng đầu năm 2022. Dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; dịch COVID-19 lây lan rộng; giá nguyên, nhiên liệu tăng cao tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện của UBND tỉnh, Thanh Hóa đã khống chế được dịch bệnh COVID-19, kinh tế tăng trưởng cao, nhiều công trình, dự án được đầu tư, mở ra cơ hội phát triển cho Nhân dân.

Cử tri TP Thanh Hóa cũng đánh giá cao việc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực thi công vụ, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Cử tri cũng tin tưởng thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục phát triển, thu được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Cử tri phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Bên cạnh phấn khởi trước những kết quả đạt được, cử tri TP Thanh Hóa cũng phản ánh một số vấn đề phát sinh trong thời gian qua.

Cử tri đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Tổ An ninh trật tự và các Tổ An ninh xã hội ở khu dân cư; có phụ cấp trách nhiệm cho Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, CCB, Đoàn Thanh niên và Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi nhằm động viên, tạo điều kiện để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh - trật tự và hoạt động của các đoàn thể ở khu dân cư.

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đại lộ Đông - Tây, TP Thanh Hóa; triển khai thi công đồng bộ để tạo cảnh quanh môi trường xanh - sạch - đẹp dự án Hồ Thành II; Đẩy nhanh các dự chậm tiến độ làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống Nhân dân; có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các công trình văn hóa, di tích lịch sử đã bị xuống cấp…

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe lãnh đạo TP Thanh Hóa giải trình những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị, thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri đã dành cho các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng thông tin đến cử tri TP Thanh Hóa tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; những kết quả nội bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là 5 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả bước đầu mà tỉnh đã đạt được là công sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có TP Thanh Hóa, các cấp, cấp ngành, cán bộ, đảng viên và cử tri, người dân trong tỉnh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng thuận, đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nói chung và của TP Thanh Hóa nói riêng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng chia sẻ với các cử tri về những khó khăn, thử thách trong quá trình phát triển của tỉnh và nêu lên những giải pháp, sự quyết tâm giải quyết những hạn chế trong thời gian tới.

Đồng chí mong rằng, trong quá trình phát triển của tỉnh, của TP Thanh Hóa, tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và cử tri để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự trăn trở và tinh thần, trách nhiệm của cử tri đối với quá trình phát triển của tỉnh, của TP Thanh Hóa và nghiêm túc tiếp thu, đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri nêu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các ngành liên quan và TP Thanh Hóa khẩn trương nghiên cứu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất hợp lý, xác đáng của cử tri thuộc thẩm quyền.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, với nhiệm vụ phía trước đang còn rất lớn, mong rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân thành phố phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tranh thủ tốt thời cơ, vận hội, quyết tâm vượt qua thử thách để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo, xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu